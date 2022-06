Musk põe compra do Twitter em xeque e confirma redução do quadro de funcionários da Tesla

Elon Musk, o bilionário visionário e muitas vezes imprevisível, adotou um tom sóbrio na terça-feira ao prever uma provável recessão nos EUA e deixou dúvidas sobre seu compromisso com uma aquisição de US$ 44 bilhões do Twitter.

Em entrevista ao editor-chefe da Bloomberg News, John Micklethwait, no Fórum Econômico do Catar em Doha, o CEO da Tesla disse que a força de trabalho da fabricante de carros elétricos precisa ser reduzida, pois a cadeia de suprimentos prejudica o crescimento. Ele também foi franco em sua visão de que a economia dos EUA está caminhando para uma contração. É só uma questão de quando.

“Uma recessão é inevitável em algum momento”, disse Musk, que se juntou ao fórum do Oriente Médio por meio de vídeo dos EUA, às 3 da manhã do horário de Nova York. “Quanto a se há uma recessão no curto prazo, é mais provável que sim do que não.”

Sua perspectiva econômica pessimista segue projeções semelhantes de Nouriel Roubini e Goldman Sachs.

Oferta do Twitter

Se Musk foi inequívoco sobre suas visões econômicas, ele deixou sua posição sobre um dos negócios mais controversos do ano – seu acordo para comprar o Twitter – em dúvida.

O homem mais rico do mundo disse que há “algumas questões não resolvidas” e ainda está esperando uma resolução sobre quantos bots – contas automatizadas – existem na plataforma de mídia social. A transação não pode ser concluída antes que a questão seja esclarecida e os acionistas aprovem o acordo, disse Musk.

“Há um limite para o que posso dizer publicamente”, disse ele. “É um assunto meio delicado.”

A relutância ou incapacidade de Musk em endossar totalmente o acordo não dissipará as especulações de que ele está usando o problema dos bots para tentar desfazer a transação.

Com a economia dos EUA prestes a entrar em marcha ré, Musk reconheceu que é hora de desacelerar a expansão da Tesla em algumas áreas. Ele confirmou que a força de trabalho assalariada da montadora será reduzida em cerca de 10% nos próximos três meses, resultando em uma redução geral de cerca de 3,5% no número total de funcionários.

Ele disse que tem a ambição de inscrever metade da população mundial no Twitter se sua aquisição for aprovada.

Não perca as últimas tendências do mercado: assine a EXAME por menos de R$ 0,37 e receba notícias em primeira mão.

Política

O bilionário emergiu como uma força política em potencial e disse na semana passada que votou nos republicanos pela primeira vez nas eleições primárias no Texas. Musk também indicou que está se inclinando para apoiar o governador da Flórida, Ron DeSantis, que se posicionou como um conservador convicto e herdeiro político do ex-presidente Donald Trump.

Mas na entrevista em Doha, Musk não quis comentar sobre suas posições políticas para a eleição presidencial.

“Estou indeciso neste momento”, disse, quando perguntado especificamente se apoiaria Trump. Musk disse, no entanto, que está disposto a colocar uma quantia “não trivial” de até US$ 25 milhões em um fundo de campanha.

Questionado sobre onde vê a concorrência mais vibrante em veículos elétricos, Musk disse que estava “muito impressionado com as empresas de automóveis na China”.

“Eles são extremamente competitivos, trabalhadores e inteligentes”, disse.

Ele também revelou que uma equipe da Tesla está trabalhando para ter um protótipo de robô humanóide pronto até o final de setembro.

Dogecoin, Bitcoin

Questionado sobre criptomoedas, ele prometeu apoiar o Dogecoin, uma criptomoeda criada como piada em 2013, porque alguns de seus funcionários pediram.

A SpaceX e a Tesla, por exemplo, compraram algum Bitcoin, “mas é uma pequena porcentagem do nosso caixa”, disse Musk. “Também comprei um pouco de Dogecoin e a Tesla aceita Dogecoin para algumas mercadorias, e a SpaceX fará o mesmo.”

“E pretendo apoiar pessoalmente o Dogecoin porque conheço muitas pessoas que não são tão ricas que me incentivaram a comprar e apoiar o Dogecoin.”

O Ministério do Comércio e Indústria do Catar, a Autoridade de Investimento do Catar e a Agência de Promoção de Investimentos do Catar são os subscritores do Fórum Econômico do Catar, desenvolvido pela Bloomberg. A Media City Qatar é a organização anfitriã.