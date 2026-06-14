Elon Musk chega a US$ 1 trilhão enquanto bilionários acumulam US$ 20 trilhões

Elon Musk tornou-se o primeiro trilionário da história nesta sexta-feira, 12. Com a abertura de capital da SpaceX, precificada a US$ 135 por ação na Nasdaq, seu patrimônio ultrapassou US$ 1 trilhão — um valor absoluto nunca antes alcançado por um indivíduo.

A SpaceX sozinha representa quase 80% do patrimônio do executivo, que detém 39% das ações da empresa, avaliadas em cerca de US$ 866,5 bilhões. A Tesla, que impulsionou sua fortuna até 2021, hoje responde por aproximadamente US$ 165 bilhões, cerca de um quinto do total. A fusão com a xAI em fevereiro de 2026 adicionou cerca de US$ 100 bilhões em uma única ação, consolidando o marco histórico de Musk.

O rali de riqueza do bilionário reflete uma tendência global de concentração. Os bilionários somam US$ 20,1 trilhões, equivalentes a 20% do PIB mundial, segundo cálculos de Gabriel Zucman, diretor do International Tax Observatory, para o The New York Times.

A explosão patrimonial está atrelada ao desempenho das “empresas superestrelas” — gigantes como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta e TSMC — impulsionadas pelo fluxo de capital para tecnologias de inteligência artificial. Essas corporações concentram lucros no capital, enquanto os trabalhadores permanecem à margem dos ganhos, reforçando desigualdades estruturais.

Desigualdade, tributação e o impacto da IA

Nos Estados Unidos, epicentro desse fenômeno, um terço dos bilionários do mundo se concentra, e o 1% mais rico detém metade de todas as ações em circulação.

No topo mais estreito, o 0,1% controla US$ 13,7 trilhões, o dobro do que os 90% mais pobres possuem. Esse desequilíbrio se intensifica com políticas fiscais que favorecem grandes fortunas, programas de recompra de ações e cortes de impostos sobre lucros corporativos, reduzindo recursos disponíveis para serviços públicos essenciais.

O rali da inteligência artificial ampliou a concentração de riqueza e reforçou o valor das corporações de tecnologia. O IPO da SpaceX não só consagra Musk como o homem mais rico da história, mas também evidencia a centralidade do capital tecnológico no mundo contemporâneo.

Diante disso, surgem debates globais sobre tributação de grandes fortunas, com propostas como o Billionaire Tax na Califórnia, que prevê alíquota de 5% sobre bilionários locais. Especialistas alertam que, sem regulamentação, o poder econômico extremo pode distorcer democracias e perpetuar privilégios, enquanto o capital da IA redefine quem detém o topo da economia mundial.