Localiza (RENT3) aprova pagamento de R$ 533 milhões em juros sobre o capital próprio

A Localiza (RENT3) anunciou a aprovação do pagamento de R$ 533.817.799,07 milhões em juros sobre o capital próprio aos seus acionistas. A remuneração será feita de acordo com a quantidade de ações de cada investidor, com pagamento programado para o dia 19 de agosto de 2025.

O valor bruto por ação será de R$ 0,506, e o pagamento estará sujeito à retenção de Imposto de Renda, exceto para os acionistas isentos ou imunes. Para ter direito ao benefício, os acionistas devem estar com suas ações registradas na data de corte, 27 de junho de 2025.

A partir de 30 de junho de 2025, as ações serão negociadas "ex" juros, ou seja, sem direito ao pagamento.

O valor por ação poderá ser ajustado caso a Localiza realize operações, como a venda de ações em tesouraria ou a aquisição de ações no programa de recompra da empresa. Qualquer alteração será comunicada aos investidores.