Whirlpool tem queda de 12% nas ações após vendas fracas e revisão de projeções para 2025

As ações da Whirlpool despencaram 12% nas negociações pós-mercado nos EUA após a divulgação de seus resultados trimestrais. O motivo foi o desempenho abaixo do esperado nas vendas e no lucro, sinalizando dificuldades para a fabricante de eletrodomésticos.

A queda representa a maior perda da empresa desde outubro de 2023, levando o preço das ações para US$ 114,46 (cerca de R$ 670,60, na cotação atual). O principal impacto veio da queda nas vendas na América do Norte, indicando que os consumidores americanos estão evitando compras de alto valor, como os produtos da Whirlpool.

Perspectivas para 2025 são revisadas para baixo

Após os resultados fracos, a Whirlpool reduziu suas projeções para 2025. A empresa agora espera uma receita líquida de US$ 15,8 bilhões e um lucro ajustado de US$ 10 por ação, abaixo das estimativas dos analistas, que projetavam US$ 16,2 bilhões em receita e lucro de US$ 11,59 por ação.

Nos últimos meses, a Whirlpool apostou em uma estratégia de redução de custos e aumento de preços para recuperar margens. No entanto, os números do balanço e as projeções para 2025 mostram que essa estratégia não trouxe os resultados esperados.

Ainda assim, a empresa conseguiu gerar uma economia significativa com a Maytag, sua divisão de geladeiras e lava-louças, que reduziu US$ 300 milhões em custos operacionais e folha de pagamento em 2024. Para 2025, essa economia deve ser de US$ 200 milhões.

No entanto, a Maytag também sofreu um impairment de US$ 381 milhões no quarto trimestre. Segundo a Whirlpool, o valor de trademark da marca foi ajustado por estar superestimado em relação ao seu valor real de mercado.

Mercado de eletrodomésticos enfrenta desafios nos EUA

A Whirlpool tem sido impactada por fatores macroeconômicos, como juros altos e inflação imobiliária nos EUA. Com os custos de financiamento elevados, menos americanos estão comprando novas residências, o que afeta diretamente a demanda por eletrodomésticos.

Diante desse cenário, os consumidores têm optado por opções mais acessíveis, reduzindo o faturamento da empresa. Para compensar a queda nas vendas de produtos de grande porte, a Whirlpool vem investindo em eletrodomésticos menores, como panelas elétricas e liquidificadores portáteis (mixers).

Embora essa estratégia tenha impulsionado as vendas dessa categoria em comparação ao ano anterior, os números do quarto trimestre ainda ficaram abaixo das expectativas.