Momento DeepSeek? Como este setor impulsionou rali de 60% na China

O setor de biotecnologia da China passou por um renascimento impressionante em 2025, deixando para trás um período de quatro anos de estagnação.

As ações de empresas chinesas de biotecnologia estão entre as que mais crescem na Ásia este ano, com o Hang Seng Biotech Index registrando um aumento de mais de 60% desde o início de janeiro, segundo a Bloomberg. Esse movimento positivo é impulsionado pela crescente confiança do mercado, especialmente após dois grandes acordos de licenciamento envolvendo empresas internacionais.

O entusiasmo foi amplificado por duas ofertas públicas iniciais (IPOs) de empresas locais altamente esperadas, que também ajudaram a destacar o potencial do setor. Segundo Yiqi Liu, analista sênior da Exome Asset Management, em entrevista à Bloomberg, “a biotecnologia da China não é mais apenas uma história emergente; ela se tornou uma força disruptiva que está remodelando a inovação farmacêutica global”.

Mega-acordos impulsionam o setor

Um dos principais catalisadores para o aumento das ações no setor de biotecnologia foi a conclusão de dois acordos bilionários de licenciamento.

O primeiro foi anunciado pela Pfizer Inc. em 19 de maio, quando a gigante farmacêutica dos EUA concordou em pagar US$ 1,25 bilhão para licenciar um medicamento experimental contra o câncer da 3SBio Inc., uma empresa chinesa, além de investir US$ 100 milhões em suas ações. Em seguida, a Bristol-Myers Squibb firmou um acordo de até US$ 11,5 bilhões com a BioNTech SE para licenciar um medicamento anticâncer que a BioNTech havia licenciado da chinesa Biotheus Inc. no ano anterior.

Algumas das empresas chinesas listadas em bolsa apresentaram ganhos espetaculares, destacando o otimismo do mercado com a inovação local. A 3SBio registrou um impressionante aumento de 283% em suas ações, liderando o índice global de biotecnologia da Bloomberg.

RemeGen Co., especializada no desenvolvimento de medicamentos baseados em anticorpos, também viu suas ações subirem mais de 270%, após anunciar que grandes farmacêuticas multinacionais haviam se aproximado para discutir possíveis acordos de licenciamento.

Esse cenário de crescimento é visto como um indicativo de que a China está se consolidando como um centro de inovação global. Esse aumento se deu mais rapidamente do que a alta de 17% observada nas ações de tecnologia chinesas, impulsionadas pelo lançamento do aplicativo de inteligência artificial DeepSeek em janeiro.