Minério volta a perder força sob peso de setor imobiliário

O minério de ferro recua em meio às crescentes preocupações com o setor imobiliário da China e dados que voltaram a mostrar fraqueza no âmbito macroeconômico, o que destaca os riscos para a commodity após a queda no segundo trimestre.

O insumo siderúrgico chegou a cair 1,8%, para menos de US$ 109 a tonelada. A China Vanke, segunda maior incorporadora chinesa em vendas, disse a acionistas que o mercado doméstico do país mostra desempenho “pior do que o esperado.” O índice de gerentes de compras de manufatura medido pela Caixin mostrou que o setor se expandiu muito pouco no mês passado, sob o peso da cautela das empresas sobre as perspectivas de produção.

Contratos futuros caem

Os contratos futuros de minério de ferro recuaram 12% no segundo trimestre. A recuperação pós-Covid Zero da China não atendeu às expectativas, e o mercado imobiliário do país permaneceu desaquecido. Refletindo um clima cada vez mais pessimista, as principais siderúrgicas alertaram na semana passada para um semestre muito desafiador pela frente, previsão que coincide com uma demanda geralmente mais fraca nos meses do verão chinês.

“O sentimento no mercado siderúrgico continua pessimista”, de acordo com a Yongan Futures Co. As usinas têm comprado minério de ferro apenas conforme a necessidade, com a alta produção durante a baixa temporada insustentável, acrescentou.

A BHP, maior mineradora do mundo e uma das três maiores exportadoras de minério de ferro, reconheceu na semana passada que os dados econômicos recentes da China têm sido “um pouco irregulares”. O CEO da BHP, Mike Henry, pediu que o governo chinês forneça mais apoio ao mercado imobiliário em dificuldades.