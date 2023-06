Minério estende rali à espera de estímulo imobiliário na China

Os futuros de minério de ferro avançaram pela quarta sessão consecutiva em Singapura, em meio a expectativas de que novas medidas para apoiar o mercado imobiliário na China levarão a uma melhora na demanda por aço.

A matéria-prima siderúrgica saltou até 4%, para US$ 108 a tonelada, a cotação mais alta desde meados de maio.

A China, maior consumidor mundial de minério e aço, avalia mais medidas de resgate ao setor imobiliário, segundo fontes. Além disso, os dados do índice Caixin de gerentes de compras de maio mostrou que os novos pedidos atingiram o nível mais alto desde abril de 2021.

Os reguladores chineses podem reduzir a entrada mínima exigida para financiamento imobiliário em alguns bairros das principais cidades, diminuir as comissões dos corretores e flexibilizar ainda mais as restrições para compras residenciais, informou a Bloomberg na sexta-feira.

Em meio ao otimismo recente, 16 usinas siderúrgicas chinesas revisaram seus preços de aço para cima, segundo a Mysteel. Enquanto isso, os estoques de minério de ferro caíram pela 14ª semana consecutiva, mostram dados da Steelhome.

Alguns analistas de mercado estão um pouco mais pessimistas sobre as perspectivas para o aço na China, o Goldman Sachs cortou sua previsão de preço do minério de ferro para US$ 90 a tonelada no segundo semestre, de US$ 110.

Os contratos futuros de aço em Xangai também avançaram nesta segunda-feira.