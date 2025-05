Microsoft supera Apple como empresa mais valiosa do mercado americano

A Microsoft se tornou nesta quinta-feira, 1, a empresa mais valiosa negociada nos Estados Unidos, com um valor de US$ de 3,2 trilhões. As ações da gigante chegaram a subir 9% pela manhã, após balanço divulgado ontem, com os resultados do terceiro trimestre fiscal superando as expectativas do mercado.

A valorização coloca a empresa à frente da Apple, até então a líder do ranking com valor de mercado de R$ 3,1 trilhões.

Receitas acima das estimativas em todas as áreas de negócio da Microsoft ajudaram a dissipar temores sobre uma desaceleração pela demanda de serviços associados à inteligência artificial. O faturamento foi de US$ 70,07 bilhões ante a expectativa de US$ 68,42 bilhões, e um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro por ação foi de US$ 3,46 ante US$ 3,22 esperados.

Já a Apple divulga seu balanço do seu segundo trimestre fiscal de 2025, encerrado em março, hoje.

A expectativa é de um aumento no lucro. O consenso de analistas aponta para um lucro por ação de US$ 1,62, 6% maior que os US$ 1,53 do mesmo período do ano passado. Para a receita, a projeção é de alta de 4%, para US$ 94,2 bilhões.