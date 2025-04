Microsoft tem lucro melhor que o esperado; ações sobem no after market

Repetindo o tom já trazido pela Alphabet, dona do Google, a Microsoft acaba de divulgar resultados melhores que a expectativa do mercado, reforçando o momento positivo dos balanços das Magnificent 7.

Os papéis da dona do Windows sobem mais de 6% no pregão estendido desta quarta-feira, 30, com receitas acima das estimativas em todas as áreas de negócio que ajudam a dissipar temores sobre uma desaceleração pela demanda de serviços associados à inteligência artificial.

O faturamento foi de US$ 70,07 bilhões ante a expectativa de US$ 68,42 bilhões, e um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro por ação foi de US$ 3,46 ante US$ 3,22 esperados.

O segmento de produtividade e processos de negócios da empresa, que inclui assinaturas do software Office e do LinkedIn, contribuiu com US$ 29,94 bilhões em receita. O total cresceu 10%, e superou o consenso de US$ 29,57 bilhões entre analistas.

Já a área de computação em nuvem gerou US$ 26,75 bilhões em receita, um aumento de 21% e superior ao consenso de US$ 26,16 bilhões. A receita da empresa com o Azure cresceu 33%, com 16 pontos percentuais desse crescimento associados à IA, superando também a estimativa dos analistas, que temiam uma desaceleração.

A receita da unidade More Personal Computing, que abrange Windows, publicidade em buscas, dispositivos e consoles de videogame, chegou a US$ 13,37 bilhões. O valor representa aumento de 6% e é superior ao consenso de US$ 12,66 bilhões.

A Microsoft informou que as vendas de dispositivos e licenças do Windows para fabricantes de dispositivos aumentaram 3%.

A empresa também divulgou investimentos de US$ 16,75 bilhões no período, acima da expectativa do mercado e reforçando que segue com aportes fortes principalmente na área de data centers.

Relação com a OpenAI

Durante o trimestre encerrado em 31 de março, a Microsoft anunciou um ajuste em seu relacionamento com a OpenAI, sua principal parceira de IA. A empresa afirmou que teria direito de preferência quando a OpenAI desejasse nova capacidade computacional, mas nem sempre teria como entregá-la. No mesmo dia que encerrou o trimestre, a OpenAI, dona do ChatGPT, anunciou o projeto de infraestrutura de IA Stargate, juntamente com a Oracle e a SoftBank.

Os destaques no balanço da Microsoft

1. Resultados financeiros principais

EPS (lucro por ação, ajustado) : Relatado: US$ 3,46 Esperado : US$ 3,22 Ano anterior : US$ 2,94

Receita total : Relatada: US$ 70,07 bilhões Esperado : US$ 68,4 bilhões Ano anterior : US$ 61,9 bilhões



2. Capex (investimentos)