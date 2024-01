Microsoft atinge US$ 3 trilhões de valor de mercado com IA

A Microsoft atingiu um valor de mercado histórico de US$ 3 trilhões nesta quarta-feira, impulsionada pelo boom da inteligência artificial.

A ação, que saltou 57% no ano passado, já subiu mais de 7% neste início de ano. A Apple no ano passado se tornou a primeira empresa a atingir a marca dos US$ 3 trilhões.

A Microsoft é um dos sete gigantes de tecnologia americanos que lideraram o avanço do mercado de ações em 2023. A Microsoft responde por 7,3% do índice S&P 500.

Boa parte do ganho reflete o entusiasmo dos investidores em relação à IA e seu potencial para acelerar o crescimento tanto dos lucros como das receitas. A Microsoft, por meio de sua parceria com a OpenAI, é vista como uma das maiores beneficiárias do boom de IA e tem lançado serviços para os clientes que utilizam a tecnologia.

A demanda por serviços de IA, juntamente com a computação em nuvem, deverá apoiar o crescimento de longo prazo da Microsoft. A receita deve crescer quase 15% no ano fiscal de 2024, mais rápido do que o setor de tecnologia em geral, segundo dados da Bloomberg Intelligence.

Esse tipo de crescimento fez com que a Microsoft se tornasse uma das ações mais populares em Wall Street. Mais de 90% dos analistas monitorados pela Bloomberg recomendam a compra do papel, e o preço-alvo médio dos analistas aponta para uma alta de cerca de 7% em relação aos níveis atuais.

