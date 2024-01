Microsoft avança em IA para telecom com acordo de US$ 1,5 bilhão com a Vodafone

A Microsoft anunciou uma parceria robusta com a inglesa Vodafone, para ampliar o uso de inteligência artificial e serviços de nuvem no setor de telecomunicações. O acordo, que deve durar uma década, visa integrar tecnologias avançadas em mais de 300 milhões de empresas, organizações do setor público e consumidores nos mercados europeu e africano.

O investimento da Vodafone, estimado em US$ 1,5 bilhão ao longo dos próximos dez anos, focará no desenvolvimento de soluções de nuvem e IA centradas no cliente. Esta iniciativa é uma colaboração direta com a Microsoft, objetivando não apenas melhorar o desempenho empresarial da Vodafone, mas também revisar e aprimorar sua estratégia de nuvem e centros de dados.

Uma das vertentes mais promissoras desta parceria é a transformação da experiência do cliente por meio da tecnologia OpenAI, operando na plataforma Microsoft Azure.

A equipe da Vodafone ganhará acesso ao Microsoft Copilot, integrado ao pacote Microsoft Office 365, potencializando a eficiência operacional e a experiência do usuário.

Além disso, a Microsoft planeja utilizar os serviços de conectividade fixa e móvel da Vodafone, bem como investir na plataforma IoT da operadora.

Com a previsão de se tornar um negócio independente até abril, a plataforma IoT busca atrair novos parceiros e clientes. O objetivo é acelerar o crescimento de aplicações, além de expandir a conectividade para um número maior de dispositivos, veículos e máquinas.

Este acordo sinaliza um movimento estratégico importante no mercado de telecomunicações e serviços de nuvem, com potencial para remodelar o panorama tecnológico na Europa e na África.