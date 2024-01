IPCA+ 9% ao ano: ‘é isso que o investidor deveria procurar’ na renda fixa

Ainda vale a pena investir em renda fixa em 2024 com a perspectiva de queda da Selic? Segundo o relatório Focus mais recente, o mercado espera que o ano de 2024 encerre com a taxa básica de juros a 9%.

Naturalmente, isso tende a reduzir o retorno de ativos pós-fixados, como o Tesouro Selic e os CDBs atrelados ao CDI.

Mas muito se engana quem pensa que isso é um sinal para abandonar a renda fixa na carteira. Além de ser uma classe indispensável para o equilíbrio da carteira, ainda é possível capturar lucros bem atrativos em alguns títulos do mercado.

A analista Laís Costa, da Empiricus Research, defende que agora é uma boa oportunidade para investir em ativos atrelados ao IPCA:

“Embora a gente esteja vendo a inflação indo para baixo, em um cenário de 3 a 5 anos pode ter outros fatores que podem ponderar para cima. “É possível capturar um ganho interessante no juro real, que é o que o investidor deveria procurar todo dia: um ganho acima da inflação”, afirmou a analista no programa Giro do Mercado.

Para Laís, existe uma boa “gordura” para capturar nestes investimentos pensando no longo prazo por dois principais motivos:

1. A possibilidade de “travar” um bom prêmio acima da inflação nos títulos que estão sendo oferecidos agora, em que as projeções de inflação estão baixas.

Isso faz com que, em uma eventual alta do IPCA – o que é possível visto o histórico inflacionário do Brasil –, o investidor tenha um percentual de retorno protegido da inflação.

2. Possíveis ganhos na marcação a mercado, que é a oscilação dos ativos de renda fixa.

Comprando um título IPCA+ agora, em que as perspectivas de inflação estão baixas, é possível vendê-lo por um preço maior no futuro quando o IPCA subir e os novos títulos tiverem rendimentos reais menores. Ou seja, funciona como uma valorização desse ativo de renda fixa comprado agora.

Isso significa que títulos com rendimento IPCA+ podem, além de proteger o dinheiro investido, entregar lucros bem atrativos. Para ter ideia do potencial desses ativos, veja as taxas atuais dos títulos do Tesouro IPCA+:

Fonte: Tesouro Direto

Os títulos do Tesouro estão pagando até 5,67% ao ano acima da inflação. Trata-se de um valor atrativo, mas veja bem: é possível ganhar ainda mais do que isso em outros produtos de renda fixa.

No mercado, existe um grupo de ativos de renda fixa pouco conhecido pelos investidores comuns, mas que costuma remunerar bem acima da média. Estamos falando de investimentos que podem pagar até IPCA + 9% ao ano.

Ou seja, considerando a expectativa do Boletim Focus para o IPCA em 2024, de 3,9%, esses ativos podem render cerca de 13% ao ano – bem acima dos patamares atuais da Selic e das perspectivas para a taxa básica de juros até o fim do ano. Mas vale lembrar que, dado o histórico inflacionário do país, é bem provável que esse retorno ao ano seja ainda maior com uma eventual alta do IPCA.

Melhores produtos de renda fixa para investir em janeiro; conheça

Pensando nessas perspectivas otimistas para os títulos de renda fixa IPCA+, Laís Costa selecionou 4 títulos que, para ela, são os melhores para investir agora e buscar retornos atraentes. Veja quais são as perspectivas de retorno para cada um deles:

Fonte: Empiricus Research

O retorno acima da inflação desses títulos chega até uma taxa líquida de 7%. Ou seja: ainda é possível embolsar bons retornos na renda fixa, mesmo em um contexto de queda da Selic. E, além do potencial de gerar bons lucros, esses títulos de renda fixa selecionados pela analista têm um ponto positivo adicional: são isentos de Imposto de Renda.

Portanto, não é necessário se preocupar com a mordida do Leão no dinheiro investido e pode contar com ativos que entregam retornos verdadeiramente “gordos”:

