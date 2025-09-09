MBRF3: a fusão entre Marfig e BRF já tem data para estrear na bolsa

A Marfrig (MRFG3) e a BRF (BRFS3) serão negociadas sob um mesmo código na bolsa de valores, a partir do próximo dia 23 de setembro. Os papéis da nova companhia, resultado da fusão recém-aprovada, terão o ticker MBRF3.

As ações serão negociadas em separada até o dia 22 - a incorporação ocorrerá neste mesmo dia, após o fechamento do mercado. Na prática, são os papéis da BRF que serão incorporados aos da Marfrig.

A relação de substituição final será de 0,8521 ações ordinárias de emissão da Marfrig para cada 1 ação de emissão da BRF detida na data de fechamento.

Frações de ações serão agrupadas e leiloadas, com distribuição proporcional de valores entre os acionistas que detinham papéis da BRF.

Investidores também exerceram direitos de retirada, que somaram reembolsos de mais de R$ 198 milhões.

Dividendos da Marfrig e BRF

As empresas informaram que vão distribuir um total bruto de R$ 3.321.464.325,13: R$ 2.921.464.325,13 da BRF, sendo R$ 2.921.464.325,13 em dividendos e R$ 400 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP).

Isso representa R$ 1,83 de dividendos e R$ 0,25 de JCP por ação.

A Marfrig vai distribuir R$ 2.346.333.786,47, inteiramente como dividendos, o que equivale a R$ 2,81 por ação.

Esses valores não incluem as ações dos acionistas que saíram da empresa devido à incorporação de ações e não receberão esses pagamentos.

As distribuições serão feitas para os acionistas que tiverem ações até o dia 18 de setembro de 2025. A partir de 19 de setembro de 2025, as ações dessas empresas serão negociadas sem direito aos dividendos e JCP.