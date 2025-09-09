Invest

SmartFit (SMFT3) aprova distribuição de JCP; veja quem tem direito

A rede de academias aprovou a distribuição no valor bruto de R$ 40 milhões, correspondendo a R$ 0,067 por ação da empresa

Academia da Smart Fit (Instagram Smart Fit/Reprodução)

Redação Exame

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10h24.

A rede de academias SmartFit (SMFT3) aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 40 milhões, que será considerado no dividendo mínimo obrigatório de 2025. Isso corresponde a R$ 0,06697393583 por ação da empresa.

O pagamento do JCP será feito no dia 31 de outubro de 2025, sem atualização ou remuneração adicional. Os acionistas que tiverem ações da companhia até o dia 12 de setembro de 2025 têm direito a receber o JCP.

A partir do dia 15 de setembro de 2025, as ações da companhia serão negociadas "ex-JCP" na B3.

Os juros sobre capital próprio são uma forma de as empresas remunerarem seus acionistas, distribuindo parte de seus lucros. Ao contrário dos dividendos, o JCP é registrado como uma despesa financeira, permitindo que a empresa deduza esse valor do Imposto de Renda, o que gera um benefício fiscal para a companhia. Para os investidores, o valor recebido é tributado diretamente na fonte com uma alíquota de 15%.

