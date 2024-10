Campos Neto, Tesouro, PMIs e seguro-desemprego nos EUA: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em baixa na manhã desta quinta-feira, 3. Nos Estados Unidos, à espera da publicação do payroll na sexta-feira, 4, os índices futuros recuam. Na Europa, pressionadas por ações do setor automotivo e de tech, as bolsas operam em queda.

Na Ásia, os mercados da China continental seguem fechados devido ao feriado, com o acréscimo de Taiwan e Coreia do Sul hoje, também em dia de folga. Assim, apenas Japão e Hong Kong operaram nesta quinta - e apresentaram movimentos opostos.

Em Hong Kong, após dias seguidos de recordes impulsionados pelo pacote de estímulos de Pequim, a bolsa devolveu uma pequena parte dos ganhos. No Japão, as bolsas se recuperaram quase integralmente da queda na sessão anterior, em consequência da desvalorização do iene frente ao dólar que favorece empresas exportadoras no país.

Campos Neto no radar

Em meio a um cenário dual, com preocupações sobre o cenário fiscal ao mesmo tempo da melhora da nota de crédito para o Brasil pela agência Moody’s, os mercados aguardam as próximas declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Hoje, ele participa de dois eventos previstos: um webinar às 13h30 promovido pela Universidade de Princeton, e uma palestra às 18h organizada por BlackRock e Mercado Bitcoin.

Na noite anterior, Campos Neto afirmou que as expectativas fiscais para o Brasil estavam sendo exageradas, destacando que o país não enfrenta uma situação fiscal pior do que outras nações.

Ele também ressaltou a necessidade de reduzir a taxa real neutra de juros no Brasil e alertou que o país precisará de um choque fiscal para manter os juros baixos a longo prazo, dadas as expectativas de inflação desancoradas.

Tesouro Nacional

O Tesouro Nacional divulga hoje, às 9h30, os resultados do Governo Central referentes a agosto, com entrevista coletiva, logo em seguida, do secretário da pasta, Rogério Ceron.

A Genial Investimentos estima um resultado primário deficitário de R$ 22,4 bilhões ante o déficit de R$ 9,3 bilhões de julho.

PMIs e pedidos de seguro-desemprego

De olho na agenda dos indicadores, nos EUA, investidores monitoram, às 9h30, os pedidos de seguro-desemprego semanais, cuja previsão da Genial Investimentos é de 221 mil, ante os 218 mil registrados na semana anterior. Além disso, sairá, às 11h, o Índice de Gerentes de Compras (PMIs) de serviços de setembro medido pelo ISM. A estimativa é que o indicador apresente uma aceleração para 51,7 ante os 51,5 de agosto, segundo a Genial.

No Brasil, também haverá a divulgação, às 11h, do PMI composto de setembro, que engloba indústria e serviços, medido pela S&P Global. Antes, às 10h, a S&P publica o PMI de serviços do Brasil também de setembro.