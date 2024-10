é uma abordagem de avaliação de investimentos que se baseia no estudo dos movimentos de preços e volumes de ativos no mercado, com o objetivo de prever futuros comportamentos e tendências. Esse método é amplamente utilizado por traders e investidores que desejam identificar oportunidades de compra e venda, com base em padrões gráficos e indicadores matemáticos. A seguir, um guia para iniciantes sobre como usar a análise técnica para tomar melhores decisões de investimento.