Petrobras perde R$ 23,4 bilhões em valor de mercado com tombo do Ibovespa

A queda de 2% do Ibovespa no pregão de ontem, dia 27 de julho, fez com que a Petrobras (PETR4) perdesse R$ 23,4 bilhões em valor de mercado. A queda equivale ao valor de mercado da CSN Mineração, que, em 27 de julho, estava em R$ 23,4 bilhões.

De acordo com dados do TradeMap, todas as empresas listadas na B3 juntas perderam R$ 78,6 bilhões em valor de mercado na última quinta-feira. A Vale (VALE3), por exemplo, passou de R$ 318,6 bilhões para R$ 312,6 bilhões de reais, uma perda de quase R$ 6 bilhões. Veja tabela abaixo:

Valor de mercado em milhares R$ Empresa Segmento Valor de mercado em 26 de julho Valor de mercado em 27 de julho Variação Ibovespa 4.513.155 4.434.547 -78.608 Petrobras PETR4 Exploração refino e distribuição 430.120 406.663 -23.457 Vale VALE3 Minerais metálicos 318.614 312.614 -5.950 Itaú Unibanco ITUB4 Bancos 262.895 258.210 -4.685 Ambev AMBEV3 Cervejas e refrigerantes 235.875 231.466 -4.409 Bradesco BBDC4 Bancos 168.076 164.299 -3.778 Eletrobras ELET6 Energia elétrica 92.314 89.199 -3.115 Brasil IBOV Bancos 136.185 133.388 -2.797 Santander BR BCSA34 Bancos 109.016 106.241 -2.774 Telefônica Vivo VIVT3 Telecomunicações 72.135 69.996 -2.139 B3 B3SA3 Serviços financeiros d 86.479 84.454 -2.025 Fonte: TradeMap

Para ter uma dimensão do impacto dessa queda, é possível observar que a soma das perdas equivale a mais de duas vezes o valor de mercado da Sabesp, que totalizava R$ 38,6 bilhões naquele dia. O valor de mercado geral das empresas listadas na B3 era de R$ 4,51 trilhões no dia 26 de julho e caiu para R$ 4,43 trilhões no dia 27.

O setor de bancos liderou a lista das dez empresas com as maiores perdas, com quatro instituições, enquanto os outros seis setores tiveram apenas uma empresa afetada em cada.

