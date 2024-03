JBS (JBSS3) fecha 4º tri com lucro de R$ 82,6 milhões

A processadora de proteína JBS (JBSS3) fechou o quarto trimestre com um lucro líquido de R$ 82,6 milhões, uma queda de 96,5% em base anual. No acumulado de 2023, a companhia registrou prejuízo de R$ 1,1 bilhão.

“Apesar da manutenção dos efeitos negativos do ciclo do boi nos Estados Unidos, as medidas de gestão operacional adotadas no ano passado e a melhoria do cenário no médio prazo nos permitem entrar em 2024 no caminho da recuperação dos resultados”, informou o CEO da companhia, Gilberto Tomazoni, em nota divulgada junto com o balanço na noite desta terça-feira, 26.

A receita líquida da empresa foi de R$ 96,3 bilhões, alta de 3,7% contra o mesmo período do ano anterior. O indicador alcançou R$ 364 bilhões no acumulado do ano passado, queda de 2,9% em comparação a 2022.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 5,1 bilhões no quarto trimestre, o que representa um avanço de 11,6% frente à mesma janela de 2022. Considerando todo o ano de 2023, o Ebitda ajustado foi de R$ 17,1 bilhões – baixa de 50,4%.

Por sua vez, a margem Ebitda ajustada no quarto trimestre foi de 5,3%, avanço de 0,4 pontos percentuais (p.p.) ante o mesmo período do ano passado. A geração de caixa livre foi de R$ 4,3 bilhões, avanço de 550,4% contra o mesmo período de 2022.

No ano, a margem Ebitda ajustada foi de 4,7%, queda de 4,5% p.p.. Já a geração de caixa livre ficou em R$ 1,9 bilhão contra um valor negativo de R$ 136 milhões em 2022.

A despesa financeira da dívida líquida alcançou R$1,4 bilhão, subindo 10,6%. Em 2023, esse montante foi de R$5,4 bilhões, avanço de 23,5% contra o ano anterior.

