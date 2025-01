JBS compra fatia da Mantiqueira e entra no setor de ovos

Dona da Friboi e da Seara, a JBS oficializou sua entrada no mercado de ovos por meio da aquisição de uma participação significativa na Mantiqueira Alimentos, líder do segmento no Brasil.

Em comunicado oficial ao mercado, a companhia informou que o acordo envolve a subscrição de 48,5% do capital total e 50% das ações com direito a voto da Mantiqueira, em uma transação que avalia a empresa em R$ 1,9 bilhão.

A entrada no setor de ovos reforça a estratégia de diversificação global da JBS, que já atua nos mercados de bovinos, frangos, suínos, aquacultura (salmão) e proteínas alternativas, como plant-based e carne cultivada.

A aquisição também visa ampliar a presença da JBS em mercados locais e internacionais, consolidando sua posição como uma plataforma de alimentos diversificada por geografias e por proteínas.

A operação movimenta, também, o cenário na proteína do ovo, que caminha para consolidação, com a própria Mantiqueira e a Granja Faria, de Ricardo Faria liderando e disputando esse reinado.

Fundada em 1987 por Leandro Pinto, a Mantiqueira é hoje a maior produtora de ovos do Brasil, com capacidade de alojar 17,5 milhões de galinhas poedeiras e uma produção anual de 4 bilhões de ovos. O faturamento da companhia é da ordem de R$ 2 bilhões ao ano.

Com unidades em seis estados brasileiros e uma rede de distribuição que alcança 16 estados, a Mantiqueira também tem presença internacional, exportando para mercados na América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio.

Além disso, a empresa é responsável por marcas de destaque no setor, como "Happy Eggs", focada em ovos de galinhas livres, e "Fazenda da Toca", que lidera o segmento de ovos orgânicos.

Atualmente, a Mantiqueira emprega mais de 3 mil pessoas, consolidando-se como um dos maiores players no mercado de proteínas de origem animal.

Sinergias para a JBS

Com o acordo, JBS terá o controle compartilhado da Mantiqueira ao lado do fundador Leandro Pinto. A expectativa da companhia é de que a parceria deve gerar sinergias significativas em diversas áreas, como logística, distribuição e acesso a novos mercados internacionais, alavancando a infraestrutura global da JBS.

A entrada no setor de ovos representa um movimento estratégico alinhado ao crescimento do consumo dessa proteína no Brasil.

Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o consumo per capita de ovos no país cresceu 33% na última década, atingindo 242 unidades por ano em 2023.