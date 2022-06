Itaú BBA reduz preço-alvo da Rede D'Or em 30% e rebaixa recomendação da Qualicorp

O Itaú BBA rebaixaram a recomendação das ações da Qualicorp (QUAL3) de compra pra neutra e diminuiu o preço-alvo das ações da Rede D'Or (RDOR3) de R$ 65 para R$ 45, mas manteve recomendação de compra. A mudanças das expectativas refletem o que os analistas chamam de "novo capítulo" do mercado de saúde brasileiro, marcado pela aquisição da SulAmerica pela Rede D'Or

As novas recomendações levam em considerações estimativas menos otimistas para os resultados das companhias durante os próximos anos. A expectativa para o lucro líquido da Rede D'Or para este ano foi reduzida em 16,5% para R$ 1,473 bilhão por pressão de custos de materiais e medicamentos.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Os analistas do BBA também demonstraram incertezas sobre as potenciais sinergias da aquisição da SulAmerica pela Rede D'Or. "Assim como nós, os investidores estão com muitas dúvidas", afirmaram em relatório. A possibilidade de verticalização das operações, segundo eles, está praticamente descartada, dada a manutenção da independência das operações. "Mas notamos que a sólida infraestrutura fornecida pela Rede D’Or poderia reforçar os esforços da SulAmérica em aumentar sua participação no segmento de ticket médio com alto potencial de crescimento por meio de uma rede fechada".

Para a Qualicorp a projeção de lucro líquido para este ano foi reduzida em 21,6% para R$ 302 milhões. O "cenário mais desafiador para crescimento orgânico e resultado brandos recentemente" motivaram a revisão das expectativas. Para 2023, a projeção de lucro caiu em 32% de R$ 472 milhões para R$ 321 milhões.

Veja também:

Mercado Livre: Itaú BBA reduz em 30% preço-alvo das ações

Demanda por ações da Eletrobras já supera R$ 40 bilhões, o que garante privatização