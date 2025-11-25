Inflação nos EUA e câmbio volátil: o que move os mercados

Os mercados financeiros iniciam a terça-feira, 25, atentos a uma agenda econômica carregada. No Brasil, o destaque é a expectativa de déficit de US$ 4,85 bilhões nas transações correntes de outubro, em um contexto de maior oscilação no fluxo cambial e desaceleração do comércio global.

Às 10h, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Também marcam presença Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização, e Nilton José Schneider David, diretor de Política Monetária, este último escalado para evento privado em São Paulo.

Indicadores dos EUA movimentam expectativas sobre o Fed

Às 10h30, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de setembro. A projeção é de alta de 0,3% no mês e 2,7% em 12 meses, reforçando o PPI como termômetro para decisões futuras do Federal Reserve (Fed).

No mesmo horário, serão divulgadas as vendas no varejo, com estimativa de alta de 0,4%, e, às 12h, seguem os dados de estoques empresariais (+0,1%), confiança do consumidor (93,5 pontos) e moradias pendentes de outubro. Às 18h30, o mercado de energia monitora a prévia dos estoques de petróleo da API.

A agenda ainda é impactada pelo feriado de Ação de Graças nos EUA na quinta-feira, 27. Bolsas e mercados de títulos estarão fechados, e o pregão de sexta-feira será encurtado.

Ásia sobe com aposta em corte de juros; Europa recua

As ações asiáticas avançaram, impulsionadas pela crescente expectativa de um corte de juros nos EUA em dezembro. O índice MSCI da Ásia-Pacífico (exceto Japão) subiu 0,75%, puxado por papéis de tecnologia.

CSI300 (China) : +1,1%

: +1,1% Hang Seng (Hong Kong) : +0,6%

: +0,6% Nikkei (Japão): +0,1%

O movimento foi influenciado pelas declarações do diretor do Fed, Christopher Waller, sobre a fragilidade do mercado de trabalho. Segundo a ferramenta FedWatch da CME, as apostas para um corte de 0,25 ponto subiram para 85,1%, ante 42,4% uma semana antes.

Na Europa, os futuros recuavam 0,2%, sugerindo uma abertura mais fraca.

Tesouro e moedas mantêm estabilidade

Treasury 10 anos : estável em 4,038%

: estável em Treasury 2 anos : estável em 3,495%

: estável em Índice dólar (DXY) : 100,25

: 100,25 Euro/dólar: US$ 1,15125

Commodities e ouro operam sem direção definida