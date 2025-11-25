Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Inflação nos EUA e câmbio volátil: o que move os mercados

Expectativa de corte de juros nos EUA fortalece ações de tecnologia e influencia o humor global

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06h02.

Tudo sobreMercados
Saiba mais

Os mercados financeiros iniciam a terça-feira, 25, atentos a uma agenda econômica carregada. No Brasil, o destaque é a expectativa de déficit de US$ 4,85 bilhões nas transações correntes de outubro, em um contexto de maior oscilação no fluxo cambial e desaceleração do comércio global.

Às 10h, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Também marcam presença Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização, e Nilton José Schneider David, diretor de Política Monetária, este último escalado para evento privado em São Paulo.

Indicadores dos EUA movimentam expectativas sobre o Fed

Às 10h30, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de setembro. A projeção é de alta de 0,3% no mês e 2,7% em 12 meses, reforçando o PPI como termômetro para decisões futuras do Federal Reserve (Fed).

No mesmo horário, serão divulgadas as vendas no varejo, com estimativa de alta de 0,4%, e, às 12h, seguem os dados de estoques empresariais (+0,1%), confiança do consumidor (93,5 pontos) e moradias pendentes de outubro. Às 18h30, o mercado de energia monitora a prévia dos estoques de petróleo da API.

A agenda ainda é impactada pelo feriado de Ação de Graças nos EUA na quinta-feira, 27. Bolsas e mercados de títulos estarão fechados, e o pregão de sexta-feira será encurtado.

Ásia sobe com aposta em corte de juros; Europa recua

As ações asiáticas avançaram, impulsionadas pela crescente expectativa de um corte de juros nos EUA em dezembro. O índice MSCI da Ásia-Pacífico (exceto Japão) subiu 0,75%, puxado por papéis de tecnologia.

  • CSI300 (China): +1,1%
  • Hang Seng (Hong Kong): +0,6%
  • Nikkei (Japão): +0,1%

O movimento foi influenciado pelas declarações do diretor do Fed, Christopher Waller, sobre a fragilidade do mercado de trabalho. Segundo a ferramenta FedWatch da CME, as apostas para um corte de 0,25 ponto subiram para 85,1%, ante 42,4% uma semana antes.

Na Europa, os futuros recuavam 0,2%, sugerindo uma abertura mais fraca.

Tesouro e moedas mantêm estabilidade

  • Treasury 10 anos: estável em 4,038%
  • Treasury 2 anos: estável em 3,495%
  • Índice dólar (DXY): 100,25
  • Euro/dólar: US$ 1,15125

Commodities e ouro operam sem direção definida

  • Brent: US$ 63,04 (-0,52%)
  • WTI: US$ 58,56 (-0,48%)
  • Ouro spot: US$ 4.141 (estável)
Acompanhe tudo sobre:bolsas-de-valoresMercadosVarejoEstados Unidos (EUA)

Mais de Invest

O alerta da Cisco para golpes com IA na Black Friday: 'quase imperceptíveis'

Nvidia cai no pré-mercado após Meta avaliar chips da Alphabet

Em movimento incomum, Apple elimina dezenas de cargos mesmo com receita recorde

Ibovespa sobe menos que NY, mas fecha em alta após 4 quedas seguidas

Mais na Exame

Minhas Finanças

O alerta da Cisco para golpes com IA na Black Friday: 'quase imperceptíveis'

Mercado Imobiliário

Aeroporto de Brasília aluga espaço para construção de clube de surf

Negócios

Eles têm menos de 30 e transformam até áudio e figurinha em pedidos de vendas

Esporte

Entre SAFs e orçamento: quanto custa revelar um jogador de futebol no Brasil?