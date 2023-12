Inflação do Brasil, coletiva do Haddad e programa de recompra da MRV: 3 assuntos que movem o mercado

No último pregão do ano, nesta quinta-feira, 28, o futuro do Ibovespa sobe, otimista com a quarta alta consecutiva observada na sessão anterior, onde renovou a máxima histórica, fechando acima dos 134 mil pontos. O movimento ocorre ancorado em mais indícios de que o Comitê de Política Monetária (Copom) seguirá cortando os juros em 2024 - e ainda pode acelerar o passo.

No exterior, o mercado asiático fechou majoritariamente em alta, com ganhos liderados por Hong Kong, em meio à expectativa do afrouxamento monetário global. Já na Europa, os índices futuros operam em queda, enquanto nos Estados Unidos, somente o índice futuro Nasdaq opera em alta. O recuo faz parte de uma realização de lucros, já que as bolsas valorizaram desde o meio de dezembro, com a possibilidade de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).

IPCA-15, IGP-M e Caged

Entre os assuntos quentes do dia, destaque para a divulgação de índices brasileiros de referência para medir a inflação. Às 8h, o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) mostrou uma aceleração de 0,37% em setembro, após queda de 0,14% em agosto. No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador cai 5,97%. No ano, o índice acumula queda de 4,93%.

Já às 9h, será publicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), onde o mercado espera que os números de dezembro confirmem a tendência de desinflação, apontada na última ata do Comitê de Política Monetária (Copom). A queda dos preços dos alimentos e de passagens aéreas podem colaborar com o movimento de desinflação.

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) também divulga, às 14h, a criação de novos empregos no Brasil. Em outubro, os números apontaram para a criação de 190.366 postos formais.

Coletiva do Haddad e falas Campos Neto

Às 10h, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará uma coletiva em que deve anunciar as medidas fiscais para compensar a desoneração da folha de pagamento. O Congresso prorrogou para 2027 a desoneração de 17 setores da economia, o que irá pesar nas contas públicas.

Na noite anterior, a GloboNews veiculou uma entrevista gravada com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Em suas falas, a autoridade explicitou sua intenção de entregar juros “mais baixos possíveis” em 2024, o que animou o mercado. Apesar da fala otimista, ele manteve cautela e não aumentou a expectativa do ritmo de corte, que está em 0,50 pontos percentuais.

MRV recompra ações

A MRV (MRVE3) informou ao mercado, nesta quinta-feira, 27, a noite, que o Conselho de Administração aprovou um novo programa de recompra de ações para efeito de cancelamento, permanência em tesouraria e posterior alienação, ou a celebrar novas operações com derivativos lastreados em ações de sua emissão. Segundo o documento, o limite corresponde a recompra de até 6.082.426 de ações ordinárias, o que representa 8,06% do total de ações da Companhia em circulação no mercado.