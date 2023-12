Ibovespa abre em leve queda após fechar em recorde histórico acima dos 133 mil pontos

O Ibovespa abriu em queda nesta quarta-feira, 27, após fechar a sessão do dia anterior em um recorde histórico acima dos 133 mil pontos. O movimento ocorreu devido as altas do minério de ferro e do petróleo, que puxaram para cima Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3; PETR4), ações de peso do índice. Apesar do leve recuo, analistas dizem que o otimismo deve continuar até o final da semana, apesar da agenda econômica mais esvaziada devido aos feriados de Natal e Ano Novo.

Ibovespa hoje

IBOV: - 0,11%, aos 133.390,31 pontos

Entre os assuntos quentes do dia, destaque para o lucro industrial da China. Dados do lucro industrial da China saltaram 29,5% em novembro na comparação anual, o que animaram investidores. “Projeções de analistas estimam que o crescimento da China irá cair em 2024 para 4,6%. Ainda é um crescimento relevante para o tamanho da economia chinesa, mas de qualquer forma é uma desaceleração. A estimativa deste ano está em 5,2%”, explica Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.

Investidores também acompanham a divulgação do relatório mensal do estoque da Dívida Pública Federal (DPF) pelo Tesouro Nacional às 14h30 e do resultado primário do Governo às 16h, ambos referentes a novembro. Os números de outubro mostraram um estoque de dívida de R$ 6,172 trilhões (alta de 1,58% em comparação a setembro) e um superávit de R$ 18,277 bilhões.

Outro ponto de destaque é a queda dos treasuries americanos. Às 10h20, a taxa do T-Note com vencimento em 10 anos recuava - 0,88% aos 3,85%, o que pressiona o índice DXY, que acompanha a moeda americana em relação a outras seis divisas. Na manhã desta quarta, o índice renovou a mínima desde julho, aos 101,33 pontos.

Na terceira e última prévia da carteira teórica do Ibovespa para janeiro a abril de 2024, a B3 confirmou a inclusão da Cteep (TRPL4) com peso de 0,444%. Também houve a manutenção do papel Casas Bahia (BHIA3), que havia sido excluído na primeira versão da prévia, mas retornou na segunda, após a empresa realizar grupamento das ações justamente com o propósito de permanecer no índice.

Maiores altas do Ibovespa

Casas Bahia (BHIA3): + 2,29%

São Martinho (SMTO3): + 0,62%

IRB Brasil (IRBR3): + 0,49%

Maiores quedas do Ibovespa

Brasken (BRKM5): - 1,61%

Cielo (CIEL3): - 0,85%

Alpargatas (ALPA4): - 0,31%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em queda, mas se recuperou e registrava alta de 0,89% a R$ 4,83 às 10h05. Na sessão anterior de terça, o dólar encerrou o dia com queda de 0,79%, cotado a R$ 4,82, menor nível desde agosto.

