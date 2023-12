Ibovespa opera próximo à estabilidade de olho no último pregão do ano

O Ibovespa opera próximo à estabilidade nesta quinta-feira, 28, último pregão do ano. Na sessão anterior, o principal índice acionário da B3 renovou sua máxima histórica e fechou em 134.193,72 pontos. O movimento não tão otimista é reflexo da divulgação de dados da inflação brasileira, que vieram acima do esperado.

Ibovespa hoje

IBOV: - 0,03%, aos 134.152 pontos

O último Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,40% em dezembro, após ter subido 0,33% em novembro. O consenso da LSEG previa uma inflação de 0,27%. Já as projeções do Broadcast iam de 0 17% a 0,35%, com mediana positiva de 0,25%.

“Quando falamos da comparação anual, a expectativa seria de 4,56%, mas acabou chegando a 4,72%. Isso deve impactar diretamente na curva de juros”, explica Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio.

O mercado também acompanhou de perto a coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Haddad detalhou as medidas fiscais para compensar a desoneração da folha de pagamento. Além disso, o ministro informou que, a partir do dia 1º de janeiro, começará a valer a reoneração do diesel, mas ele garantiu que isso não significará um aumento no preço do combustível.

As commodities, nesta manhã, apresentaram queda. O contrato mais negociado do minério de ferro (maio de 2024) fechou em queda de 1,33%, cotado a 966 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 125,26. O petróleo Brent opera a US$ 78,70 por barril, uma queda de 1,19% por volta das 12h50. Os recuos pressionam Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) que abriram entre as maiores quedas e seguam recuando durante a tarde: - 0,13% e - 0,48%, respectivamente

Às 14h, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) também divulga a criação de novos empregos no Brasil. Em outubro, os números apontaram para a criação de 190.366 postos formais.

Maiores altas do Ibovespa

MRV (MRVE3): + 2,54%

+ 2,54% Hapvida (HAPV3): + 2,28%

+ 2,28% RaiaDrogasil (RADL3): + 1,68%

Maiores quedas do Ibovespa

CVC (CVCB3): - 8,98%

- 8,98% Locaweb (LWSA3): - 5,40%

- 5,40% Azul (AZUL4): - 3,56%

Dólar hoje

O dólar hoje registrava alta de o,49% cotado a R$ 4,837 na manhã desta quinta-feira, às 10h15.

Como é calculado o Ibovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

