Inflação dos EUA fecha 2023 acima do esperado e reduz expectativa de corte de juros em março

Os dados Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) saíram acima do esperado nesta quinta-feira, 11, reduzindo as expectativas para o início do ciclo de corte de juros em março.

Houve surpresas negativas por todas as óticas do indicador. O CPI de dezembro foi de 0,3%, acelerando de 3,1% para 3,4% a inflação anual. O consenso era de um CPI mensal de 0,2% e anual de 3,2%.

Os núcleos do CPI, considerados ainda mais importantes por serem compostos por itens menos voláteis, também decepcionaram. Na comparação anual, o núcleo do CPI ficou em 3,9% ante expectativa de um recuo de 4% para 3,8%. Em dezembro, o núcleo teve alta de 0,3%.

Logo após a divulgação dos dados nesta manhã, os mercados de juros e ações reagiram negativamente. Os índices futuros das bolsas de Nova York viraram para queda, enquanto investidores precificavam uma menor probabilidade de o Federal Reserve conduzir o ciclo de corte de juros de maneira mais agressiva.

Ainda nas primeiras reações, a probabilidade precificada nas curvas de juros de o Fed cortar os juros na reunião de março caiu de 67% para 60%, segundo monitor do CME Group.

Corte em março é precipitado, dizem analistas

"A queda do petróleo contribuiu muito para a queda da inflação entre outubro e novembro. Não houve esta contribuição neste mês, enquanto a moradia segue pressionando a inflação americana. Enquanto a inflação de moradias tiver alta, acho muito difícil o Federal Reserve começar a cortar juros", afirma Gustavo Cruz, economista da RB Investimentos. "A conclusão que se tira do CPI é que o mercado foi muito precipitado em falar em cortes de juros em março. Parece muito cedo."

Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, também avalia que as apostas para cortes de juros em março são exageradas, dado o atual nível da inflação americana. "O mercado ainda precifica uma alta probabilidade de corte de juros em março. Mas, até lá, só teremos mais duas edições do CPI e não vejo espaço para uma melhoria suficiente para corte de juros."

