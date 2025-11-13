Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Impasse em venda de ativos da Lukoil pode gerar crise global de refino

Estatal é a segunda maior produtora de petróleo da Rússia e tem pouco tempo para vender operações estrangeiros

Lukoil: EUA barram venda de operações estrangeiras da petrolífera russa

Lukoil: EUA barram venda de operações estrangeiras da petrolífera russa

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 06h49.

Em meio à sanções dos Estados Unidos e Reino Unido, a Lukoil, segunda maior produtora de petróleo da Rússia, anunciou recentemente que pretende vender seus ativos internacionais, despertando o interesse de gigantes do setor, incluindo a holandesa Shell e a KazMunayGas, estatal do Cazaquistão.

A petrolífera já iniciou a análise de propostas de potenciais compradores e poderá solicitar a extensão de licenças para garantir a continuidade das operações até a conclusão do processo de venda.

Até a semana passada, a estatal russa parecia ter conseguido se desfazer de parte de seus ativos estrangeiros para a trader de commodities Gunvor Group. No entanto, a operação foi rejeitada pelo Departamento do Tesouro dos EUA, que classificou a Gunvor de "fantoche" do Kremlin. Diante da decisão, a empresa suíça desistiu da transação, aumentando a urgência dos esforços para manter os ativos da empresa russa em operação no exterior.

"Há uma verdadeira corrida para descobrir como lidar com os ativos internacionais da Lukoil, principalmente porque o Tesouro dos EUA rejeitou a proposta da Gunvor de assumi-los”, disse à Bloomberg Richard Bronze, chefe de geopolítica da consultoria Energy Aspects.

“Embora os mercados globais de petróleo bruto tenham uma margem de segurança razoável para absorver eventuais interrupções no fornecimento, o cenário é bem diferente para o setor de refino.”

Interesse estrangeiro

Vários países pediram aos EUA que permitam a continuidade das operações da Lukoil após 21 de novembro, data-limite das atuais licenças. Mas se as prorrogações não forem concedidas desta vez, isso poderá causar um efeito cascata nos mercados de petróleo.

Segundo reportagem da Bloomberg, a Bulgária está em negociações com o Tesouro dos EUA numa tentativa de manter em funcionamento a refinaria de Burgas, com capacidade para 195 mil barris por dia. A planta é a maior do sudeste europeu e está sendo alvo de um longo processo de venda que ainda não resultou em conclusão.

Na Romênia, fontes ouvidas pela Bloomberg disseram que o país pode considerar pedir uma prorrogação do prazo de 21 de novembro, embora ainda não tenha tomado essa medida.

Já o governo da Moldávia pretende adquirir um depósito de combustível da Lukoil para garantir o bom funcionamento do aeroporto na capital do país, Chisinau, afirmou o ministro da Energia, Dorin Junghietu, em um comunicado no Facebook na semana passada. O governo também solicitou uma isenção das medidas que se estenderiam além de 21 de novembro.

A KazMunayGas está estudando uma oferta pelos ativos da Lukoil no país, disseram duas fontes ouvidas pela Reuters. A Lukoil tem participação em Karachaganak, um dos maiores campos de gás do mundo, juntamente com a Eni, Shell, Chevron e KazMunayGas.

Enquanto isso, a Shell está interessada em ativos de águas profundas da Lukoil em Gana e na Nigéria, disseram outras duas fontes ouvidas pela agência. Já a Lukoil indicou ao governo do Egito seus possíveis planos de vender sua participação. A estatal russa detém três concessões no país.

Sanções

As medidas econômicas fazem parte de um novo pacote de restrições anunciado na última quarta-feira, 22, pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que atingiu diretamente as estatais Lukoil e Rosneft, além de outras empresas russas envolvidas em exportações de energia.

Poucos dias antes, em 15 de outubro, o Reino Unido também havia expandido suas sanções ao incluir as duas companhias e 44 navios-tanque usados pela chamada “frota paralela” — embarcações empregadas para driblar restrições à venda de petróleo russo.

Essas novas rodadas de sanções têm o objetivo de reduzir a receita energética do Kremlin em meio à continuidade da guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

Exposição global

Com sede em Moscou, a Lukoil responde por 2% da produção mundial de petróleo. A empresa tem presença expressiva fora da Rússia, principalmente na Europa, no Oriente Médio e na Ásia Central.

Entre os ativos internacionais mais relevantes estão o campo petrolífero de West Qurna 2, no Iraque, onde a empresa detém participação de 75%, com produção superior a 480 mil barris por dia; e a refinaria Lukoil Neftohim Burgas, na Bulgária, com capacidade para 190 mil barris diários, considerada a maior dos Bálcãs.

A companhia também controla a refinaria Petrotel, na Romênia, e fornece petróleo à Hungria, Eslováquia e Turquia, além de manter terminais, redes de varejo e projetos de exploração na África, América Latina e Cazaquistão.

A decisão da Lukoil é considerada a medida mais significativa já tomada por uma empresa russa desde a nova leva de sanções ocidentais. Segundo a Reuters, a venda de ativos internacionais pode reduzir a presença da Rússia no mercado global de refino e distribuição, ao mesmo tempo em que amplia o controle de países aliados sobre cadeias regionais de energia.

Acompanhe tudo sobre:Petróleo

Mais de Invest

Bolsas globais refletem otimismo com fim de shutdown nos Estados Unidos

Shutdown nos EUA, varejo no Brasil e indústria na Europa: o que move os mercados

BB (BBAS3) distribuirá R$ 410,6 milhões em JCP: veja quem recebe

Lucro do Banco do Brasil cai 60% no 3º tri: projeções são revisadas

Mais na Exame

Brasil

Operação Sem Desconto: PF faz nova fase de ação que apura fraudes no INSS

Tecnologia

Para esta gigante de IA, jovens do ensino médio são melhores funcionários

Negócios

Fortuna de Kim Kardashian sobe para US$ 1,9 bilhão com valorização da Skims

Casual

O tênis mais leve do mundo é espanhol — e talvez você não conheça