Ibovespa sobe e volta aos 110 mil com Fed e Copom no radar; CVC salta 13%

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 avança nesta quarta-feira, 16, acompanhando o tom positivo das bolsas internacionais, às vésperas da decisão de juros no Brasil e Estados Unidos. O dólar cai.

Às 13h45

Ibovespa: + 1,36%, 110.441 pontos

Dólar: - 0,85%, 5,115 reais

O comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed), o Fomc, deve elevar sua taxa básica de juros em 25 pontos base, passando do intervalo de 0% e 0,25% para 0,25% e 0,50%. O anúncio oficial é esperado para às 15h (de Brasília). A alta de juros, se concretizada, será a primeira desde 2018. Investidores esperam que o presidente do Fed, Jerome Powell, dê pistas sobre a intensidade do ciclo contracionista em coletiva de imprensa prevista para às 15h30.

Quer aprender sobre ações, mas não sabe onde começar? Confira este curso exclusivo da EXAME e dê os primeiros passos.

No Brasil, o consenso para a decisão desta noite é de 100 pontos base de alta, com a Selic saindo de 10,75% para 11,75%. O comunicado com o anúncio da alta de juros deve sair por volta das 18h30. Economistas já projetam alta para acima de 13% até o fim do ano.

Além dos próximos passos da política monetária, investidores seguem atentos aos balanços do quarto trimestre. Na última noite, o resultado da CVC (CVCB3) surpreendeu analistas. A companhia registrou Ebitda ajustado positivo de 8,9 milhões de reais ante expectativa de perda 240,5 milhões de reais, segundo o consenso da Bloomberg. A receita líquida ficou em 314 milhões de reais acima dos 240,5 milhões de reais projetados pelo mercado. As ações da empresa de turismo sobem mais de 13%.

CVC (CVCB3): + 13,78%

"Os números operacionais do quarto trimestre reforçam nossa recomendação de compra para as ações da CVC", disse Vitor Mello, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta quarta-feira, 16.

Entre as maiores alas ainda estão as ações da Locaweb (LWSA3) e Magazine Luiza (MGLU3), que se recupera após cair mais de 8% na última sessão, com investidores reagindo ao prejuízo registrado pela empresa no último trimestre.

Locaweb (LWSA3): + 8,20%

Magazine Luiza (MGLU3): + 4,52%

Apesar das fortes altas, são as ações da Vale (VALE3), com a maior participação no Ibovespa, que puxa o índice para cima. Os papéis da companhia sobem pouco mais de 3%, acompanhando a valorização do minério de ferro, que voltou a subir na depois de tocar das últimas duas semanas na véspera. Esperanças de estímulos na China, a maior consumidora do mundo, impulsionaram o preço da commodity.

Vale (VALE3): + 2,10%

Petrolíferas, por outro lado, caem em linha com a desvalorização do petróleo brent, que volta a ser negociado abaixo dos 100 dólares por barril pelo segundo dia seguido. A commodity, que chegou a tocar 139 dólares na última semana, tem perdido força com preocupações sobre a demanda, após novas medidas para conter a Covid-19 na China.

PetroRio (PRIO3): - 2,49%

3R (RRRP3): - 3,36%

Petrobras (PETR4): - 1,19%

Na ponta negativa, a Yduqs (YDUQ3) lidera as perdas da sessão, com investidores reagindo negativamente aos números apresentados pela rede de educação na noite anterior. A empresa apresentou prejuízo líquido de 74,3 milhões de reais no período, mais que o triplo do prejuízo de 20,5 milhões de reais apontado pelo consenso da Bloomberg.

Yduqs (YDUQ3): - 10,75%