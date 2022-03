Ibovespa cai pelo 4º pregão pressionado por commodities; Magalu desaba

Ibovespa hoje: A continuidade da desvalorização de commodities nesta terça-feira, 15, segue pressionando o mercado brasileiro, que opera na contramão das bolsas de Nova York.

Às 13h40

Ibovespa: - 0,48%, 109.415 pontos

S&P 500 (EUA): + 1,72%

Nasdaq (EUA): + 2,15%

Surto de casos de covid-19 na China tem alterado a percepção de economistas quanto à demanda por matérias primas. Se por um lado o arrefecimento de preços reduz os temores sobre a já elevada inflação global, por outro, empurra o preço das principais ações do Ibovespa para baixo. Este é o quarto pregão seguido que o principal índice da B3 opera no campo negativo.

A Vale, que caiu 5% na sessão anterior, volta a registrar fortes perdas nesta terça. O minério, que já havia cedido 7% no início da semana, firmou nova baixa nesta madrugada. Já o petróleo, que chegou a 139 dólares na semana passada, cai mais 6%, chegando a ser negociado abaixo de 100 dólares por barril. Ações do setor caem mais de 1%.

Vale (VALE3): - 2,50%

Petrobras (PETR4): - 1,74%

A maior desvalorização do Ibovespa, no entanto, é liderada pelas ações do Magazine Luiza, que chegaram a despencar 12% na mínima da sessão. A queda ocorre após a companhia registrar prejuízo líquido ajustado de 79 milhões de reais no balanço do quarto trimestre ante lucro ajustado de 232,1 milhões de reais no mesmo período de 2020. A receita líquida caiu 6,6% para 9,4 bilhões de reais. A queda foi pressionada pelas vendas nas lojas físicas, que desabaram 18,4%, mesmo com o crescimento do número de lojas de 1.301 para 1.481.

"O resultado foi fraco. Inflação muito alta prejudica o poder de consumo da população", disse Fernando Mollo no programa Abertura de Mercado desta terça. "Apesar da forte queda [recente] das ações, colocamos um sinal de atenção na ação do Magazine Luiza devido à pressão operacional que a companhia ainda pode sofrer nos próximos meses."

Magazine Luiza (MGLU3): - 8,44%

Do lado oposto, as companhias aéreas Azul e Gol estão entre os maiores ganhos do Ibovespa. As altas acompanham a valorização de aéreas estrangeiras. O setor é um dos mais beneficiados pela queda do petróleo, que reduz o preço do querosene de aviação. Nos Estados Unidos, as ações da American Airlines avançam mais de 5% e as da Delta, mais de 6%.

GOL (GOLL4): + 3,30%

Azul (AZUL4): + 5,59%