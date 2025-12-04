Invest

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quinta-feira, 4

Logo nos primeiros minutos o principal índice acionário da B3 já ultrapassou para o patamar inédito dos 163 mil pontos

(Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10h39.

Última atualização em 4 de dezembro de 2025 às 11h08.

O Ibovespa abriu em forte alta as negociações desta quinta-feira, 4, e vem renovando sua máxima história intradiária. Depois de ter fechado a sessão passada perto dos 162 mil pontos, logo nos primeiros minutos o principal índice acionário da B3 já ultrapassou para o patamar inédito dos 163 mil pontos.

Por volta das 10h41, o principal índice acionário da B3 subia 1,15% aos 163.622 pontos, o ponto alto de sua história em um momento do pregão que não é o fechamento.

O índice é impulsionado pelo avanço dos grandes bancos, que sobem mais de 1% com destaque para as units do Santander (SANB11), com alta de 2,30%. As ações de grandes varejistas também sobem na sessão, entre elas, a dos Magazine Luiza (MGLU3), Casas Bahia (BHIA3), Renner (LREN3) e C&A (CEAB3).

O bom humor do mercado é embalado pela perspectiva de início do ciclo de afrouxamento monetário no Brasil após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil do 3° trimestre.

Segundo dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgados nesta quinta, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB teve uma variação positiva de 0,1% no terceiro trimestre de 2025, na comparação com os três meses imediatamente anteriores.

O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de até 0,2%. Pela ótica da produção, houve resultados positivos na Agropecuária (0,4%) e na Indústria (0,8%), mas no lado das despesas, o consumo das famílias ficou praticamente estável, com 0,1%.

Na avaliação de Antonio Ricciardi, economista do Daycoval, essa desaceleração no consumo das famílias reflete o impacto da política monetária.

"O consumo das famílias mostrou uma desaceleração muito forte, o que chama a atenção, com 0,4% na comparação ano contra ano. Esse resultado veio abaixo da nossa expectativa, em torno de 1%. Por outro lado, isso é positivo, em certa forma, para o Banco Central [cortar juros], porque esse dado indica que os efeitos da política monetária restritiva estão sendo sentidos", disse Ricciardi.

 

 

