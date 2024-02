Ibovespa agora: bolsa opera em queda de olho na inflação dos EUA

O Ibovespa desta quinta-feira, 29, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,73%, aos 129.208 pontos. O pregão promete ser marcado por dados da inflação americana, que foram divulgados ainda durante a manhã. Junto a isso, a temporada de balanços deve fazer preço aos ativos durante as negociações.

Antes da abertura do mercado, o IBGE publicou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) referentes ao mês de janeiro. No período, a taxa de desemprego manteve o resultado que tem apresentado nos últimos três meses: 7,6%. O resultado ficou levemente abaixo da expectativa do mercado financeiro, que era de uma taxa de 7,8%. Na comparação com o mesmo período de 2023, a taxa recuou 0,7 ponto percentual.

Ibovespa agora

IBOV: -0,73%, aos 129.208 pontos.

Mas os números que eram mais aguardados pelo mercado, que têm força para impactar os índices — seja o Bovespa, quanto os internacionais — é o Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PEC em inglês) de janeiro, que foi divulgado às 10h30. O índice avançou 0,3% na base mensal, enquanto o núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,4% no mesmo período. Na comparação anual, o PCE subiu 2,4% em janeiro, perdendo força ante o acréscimo de 2,6% visto em dezembro, enquanto o núcleo avançou 2,8%, desacelerando ante o aumento de 2,9% do mês anterior.

Os resultados divulgados ficaram praticamente em linha com as projeções do mercado, que apontavam para um crescimento de 0,4% na base mensal frente a um aumento de 0,2% no mês anterior. Em relação ao acumulado dos últimos 12 meses, a expectativa é de avanço de 2,4%. O PCE é importante porque é principal termômetro do Federal Reserve (Fed, banco central americano) para medir a inflação de lá — que, enquanto não atingir a meta de 2%, sustentará a taxa de juro em patamares elevados.

Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, lembra que já era antecipado que o índice viria mais forte, após uma sequência de dados econômicos aquecidos — como geração de emprego, índice de preço ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI). “Portanto não afeta tanto as expectativas dos agentes em relação ao futuro. De toda forma, o contexto que se desenha para o mês de janeiro é de uma economia americana mais aquecida e um pouco moderada em relação à inflação, que deve manter a cautela do Fed na condução da política monetária”, diz.

De volta ao Brasil, a temporada de balanços continua fazendo preço na bolsa de valores. Na véspera, a Suzano (SUZB3) divulgou seu lucro líquido do quarto trimestre de 2023, que foi de R$ 4,515 bilhões, queda de 39% ante o mesmo período de 2022. Na comparação trimestral, a produtora de celulose conseguiu reverter o prejuízo de R$ 729 milhões apurado no intervalo anterior. Além disso, a companhia anunciou a transição da cadeira de CEO: Walter Schalka será substituído por João Alberto Fernandez de Abreu. Mais detalhes sobre a mudança foram dados por Schalka em entrevista à EXAME Insight. Na abertura do IBOV, os papéis recuavam 0,65%.

Já na manhã desta quinta-feira, a Ambev também divulgou seus dados do quarto trimestre. No período, a companhia teve lucro líquido consolidado de R$ 4,528 bilhões no quarto trimestre de 2023, o que representa uma queda de 10,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa também divulgou lucro líquido ajustado, de R$ 4,667 bilhões, montante 11,9% menor que o apurado um ano antes. No início das negociações de hoje, ABEV3 caia 6,02%.

Por fim, as ações da Petrobras se recuperam das perdas da véspera. Durante a tarde de ontem, houve a repercussão de uma entrevista do CEO da companhia, Jean Paul Prates, que sinalizou “cautela” na distribuição dos dividendos a fim de garantir os investimentos em energia renovável. Contudo, em fato relevante, a estatal afirmou que “não há qualquer decisão tomada em relação à distribuição de dividendos ainda não declarados.” Na abertura do mercado hoje, as ações PETR3 subiam 1,30%, e as PETR4, 1,41%.

Maiores altas do Ibovespa

B3 (B3SA3): +2,15%

JBS (JBSS3): +1,78%

Petrobras (PETR4): +1,34%

Maiores quedas do Ibovespa

Ambev (ABVE3): -6,77%

MRV (MRVE3): -5,86%

Pão de Açúcar (PCAR3): -5,67%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quinta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,51%, a R$ 4,995. Na quarta-feira, o dólar fechou em alta de 0,74%, cotado a R$ 4,969.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest: