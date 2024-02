O jogo virou? De olho na Heineken, Ambev avança em cervejas premium com aumento de margem

A Ambev apresentou nesta quinta-feira, 29, lucro líquido ajustado de R$ 4,667 bilhões no quarto trimestre. O resultado ficou 11,9% abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior, quando a Copa do Mundo em pleno verão do hemisfério Sul contribuiu para a última linha do balanço. O Ebtida ajustado foi 0,6% mais alto, de R$ 7,15 bilhões, enquanto a receita caiu 11,9% no trimestre para R$ 19,989 bilhões.

Apesar do lucro mais baixo no último trimestre, a companhia conseguiu fechar o ano com um resultado 0,4% mais forte que em 2022, de R$ 15,227 bilhões. A receita líquida no ano ficou praticamente estável, em R$ 79,737 bilhões.

Ainda que com nível de faturamento semelhante ao do ano passado, a Ambev conseguiu expandir suas margens no último ano, passando de 29,8% para 31,9% em relação ao Ebitda ajustado. A margem Ebitda do quarto trimestre terminou em 35,8% contra 31,3% no mesmo período de 2022.

Avanço no segmento premium

Desde que intensificou a disputa pelo mercado premium com a Heineken, a empresa entrou no zona de desconfiança de investidores diante de incertezas sobre qual seria sua participação de mercado e sua margem de lucro. Mas, ao que tudo indica, a Ambev tem conseguido virar esse jogo no segmento premium. Os rótulos de maior valor agregado cresceram em volume pelo 11° trimestre consecutivo.

O contra-ataque da empresa brasileira envolve um arsenal composto por Original, Corona e a alemã Spaten, que quintuplicou seu volume desde sua chegada ao Brasil, em 2021. No quarto trimestre, a Ambev aumentou em cerca de 25% as vendas do segmento premium e super premium, com estimativas de ganho de participação de mercado no segmento.

O crescimento, no entanto, não compensou o volume de vendas mais fraco em outras áreas. No consolidado, Ambev se viu num quarto trimestre mais difícil de crescimento de vendas. O volume de todas as operações ficou estável (-0,1%), mas as vendas de cerveja no seu principal mercado, o Brasil, caíram 1%. No ano todo de 2023, a receita por hectolitro cresceu 9,8% na divisão.

No Brasil, o volume foi sustentado pela divisão de bebidas não alcoólicas, como os refrigerantes Guaraná Antarctica e Pepsi, que cresceram 6,2%.

Outras regiões

Já o maior crescimento se deu nas operações do Caribe, onde a Ambev atingiu um lucro operacional 35% mais alto no quarto trimestre e 22,9% maior no ano. Nas operações caribenhas, a receita líquida cresceu 6,4% no ano.

O destaque negativo ficou com com a região da América do Sul (ex-Brasil), onde a companhia apresentou números nominalmente mais fracos. No trimestre, a companhia registrou queda de 57,9% de lucro operacional na região e de 17,8% no ano. No Canadá, o lucro operacional caiu 12,9% no trimestre, impactado pelo menor volume de vendas.