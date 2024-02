PCE: índice de inflação nos EUA mantém queda e vai a 2,4% em janeiro

O PCE (índice de preço de consumo pessoal), um dos principais indicadores de inflação dos Estados Unidos, subiu 2,4% em janeiro, na comparação com janeiro de 2023, informou o BEA (Departamento de Análises Econômicas) do país nesta quinta, 29.

O índice vinha em desaceleração: a taxa anualizada foi de 3,4% em setembro, 2,9% em outubro e 2,6% em novembro e dezembro.

No avanço mensal, a alta em janeiro foi de 1% em relação a dezembro. Já no comparativo que exclui energia e comida, a alta foi de 2,8%.

O mercado estava de olho no resultado deste índice por ele ser o principal termômetro do Federal Reserve (Fed, banco central americano) para medir a inflação de lá — que, enquanto não atingir a meta de 2%, sustentará a taxa de juro em patamares elevados.

As projeções do mercado apontavam para um avanço de 2,4%. Sobre o núcleo, que exclui itens voláteis como energia e comida, as estimativas apontavam para um avanço de 2,8%.