Ibovespa hoje: Bolsa opera perto da estabilidade com exterior negativo e foco em Brasília

O Ibovespa opera próximo da estabilidade nesta segunda-feira, 28, com investidores digerindo a onda de protestos contra a política de covid zero na China e atentos às negociações da PEC da Transição.

Ibovespa: + 0,22%, 109.231 pontos

Pequim, Xangai e Wuhan foram algumas das principais cidades palco das manisfestações do fim de semana. Os protestos contra medidas de restrições ocorre no momento de maior número de casos sendo registrados no país, com mais de cerca de 40.000 em 24 horas.

"O aumento de casos de covid-19 piorou bastante e isso gera bastante preocupações principalmente sobre o preço de commodities. Tudo leva a crer que teremos 2023 com atividade menor e preço de commodities para baixo", disse Paulo Gala, economista-chefe do banco Master, em morning call.

As incertezas ligadas à instabilidade na China cobra seu preço, com bolsas da Ásia fechando em queda nesta madrugada e o mau humor se estendendo para o mercado ocidental.

Por outro lado, o cenário local se mostra mais tranquilo, com o dólar e os juros futuros sendo negociados em queda, após terem disparado no último pregão em reação às falas de Fernando Haddad, cotato para assumir a Fazenda, na Febraban.

Dólar: - 0,49%, R$ 5,384

Haddad, por sinal, chegou junto com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a Brasília para as negociações da PEC de Transição. As expectativas é de que a proposta seja bem mais enxuta que a minuta inicialmente apresentada. Qualquer novidade nesse sentido pode mexer com a direção dos mercados para cima ou para baixo.

"O mercado interno está de olho na PEC da Transição e e espera que seja anunciado algum nome para ministro [da Fazenda]. O Lula está em Brasília, então poder ter algum avanço na negociação que não teve na semana passada", disse Helena Veronese, eocnom,ista-chefe da B.Side Investimentos.