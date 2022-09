Ibovespa hoje: bolsa cai e dólar sobe com crise da libra e Fed no radar

O Ibovespa recua nesta segunda-feira, 26, pressionado pela maior cautela no mercado internacional quanto às altas de juros do Federal Reserve (Fed) e seus efeitos na economia mundial.

Ibovespa: - 1,85%; 109.665 pontos

Em Wall Street, os principais índices de ações operam sem uma direção definida, após quatro pregões consecutivos de queda. Como pano de fundo seguem apostas de juros mais altos nos Estados Unidos. Os rendimentos dos títulos americanos, reflexo das expectativas para as políticas do Fed, chegaram a renovar máxima em mais de uma década ainda de madrugada. O rendimento do título de 2 anos chegou a superar 4,3%, antes de perder força nesta manhã.

Dow Jones (EUA): - 0,22%

S&P 500 (EUA): + 0,16%

Nasdaq (EUA): + 0,88%

Com os títulos americanos pagando mais, investidores migram para o dólar, levando o DXY, índice de que mede a variação sua variação contra as principais divisas do mundo, a um novo recorde em 20 anos.

Quem mais tem sofrido é a libra esterlina, que além dos efeitos globais da alta da dólar, é pressionado por preocupaçõess fiscais. A moeda britânica foi à mínima hitórica nesta segunda, ao ser negociada abaixo de US$ 1,04, com investidores reagindo ao planos expansionistas da nova primeira ministra Liz Truss.

No Brasil, o dólar é negociado com mais de 1% de alta, voltando a operar acima de R$ 5,30.

Dólar: + 1,71%, R$ 5,338

Por aqui, economistas também repercutem mais um rodada de revisões positivas do boletim Focus. O consenso para o IPCA deste ano caiu de 6% para 5,88%, enquanto a projeção do mercado para o PIB subiu de 2,65% para 2,67%.

Apesar da melhora de perspectiva para a economia local, Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset vê como "muito difícil" o mercado brasileiro manter a trajetória positiva na contramão do exterior por um período prolongado. "O mercado brasileiro não se sustenta sozinho", disse.

Além dos fatores externos, Vieira adiciona o fator eleitoral como motivo para maior cautela no mercado brasileiro. "Ainda tem muita coisa relevante para acontecer. Esse pregão deve ser de espera mesmo."

Entre os mais aguardados da semana estão o IPCA-15, ata do Copom e, nos Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos e o índice de preço sobre consumo pessoal.

