Ibovespa hoje: Índice zera perdas com ajuda de NY, mas segue descolado de exterior positivo

O Ibovespa zerou as perdas do início do pregão desta terça-feira, 25, tendo como pano de fundo as firmes altas do mercado americano, onde investidores digerem resultados do terceiro trimestre. Ainda assim, a bolsa brasileira segue sem conseguir acompanhar o bom humor internacional. Na véspera, o principal índice da B3 registrou sua maior queda no ano, com a percepção de que uma eventual virada do presidente Jair Bolsonaro pode não se concretizar.

Estatais, que haviam disparado na última semana, com o avanço de Bolsonaro nas pesquisas, devolveram quase todo o ganho no último pregão. A Petrobras desabou mais de 9%, sua maior queda em 20 meses. Nesta terça, os papéis da companhia operam próximos da estabilidade, mas não acomapnham a alta do petróleo no exterior, como as outras petrolíferas listadas.

No radar dos acionistas da Petrobras, ainda estão os números de produção e vendas divulgados na última noite. Mas as atenções seguem para o panorama político. "A produção e vendas saíram como o esperado. Mas no curto prazo, as ações da Petrobras devem continuar sendo mais influenciadas por questões relacionadas às eleições e oscilações no preço internacional do petróleo", afrmou em relatório Gabriel Gracia, analista da Guide. Os papéis do Banco do Brasil também apagaram as perdas, depois de terem aberto em queda.

BRF desaba (de novo)

Outra ação que estende as perdas do dia anterior é a da BRF (BRFS3). O frigoríco caiu mais de 7% na véspera, após ter anunciado um negócio em parceria com o fundo público da Arábia Saudita para atuar em toda a cadeira de produção de frangos halal no país."O fato de que a produção de aves ocorrerá localmente é exatamente o que o governo da Arábia Saudita está procurando, mesmo que a estrutura de custos seja indiscutivelmente mais alta", disseram em relatório analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame).

Nesta terça, a queda da BRF supera 8%, com revisões negativas das perspectiva de analistas do J.P. Morgan e do Citi para a empresa.