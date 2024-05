Banco BMG vende participação em empresa de pagamentos Granito ao Inter por R$ 110 milhões

O Banco BMG (BMGB4) vendeu sua participação na Granito, empresa especializada em recebimento por meio de transações eletrônicas, ao Banco Inter (INBR32) por R$ 110 milhões. O BMG detinha 50% de participação da empresa e, com a venda, o Inter passa a ter 100% das ações da Granito.

Em comunicado ao mercado, o BMG informa que o valor de R$ 110 milhões será ajustado pela variação de 100% do CDI, desde a presente data até a data do fechamento da operação, e será pago à vista.

“A operação faz parte da estratégia do Banco de concentrar esforços na execução das suas principais linhas de negócio, com o objetivo de crescer e gerar resultados sustentáveis aos seus acionistas e demais stakeholders”, pontua o BMG em comunicado.

O documento também informa que o fechamento do acordo ainda está sujeito à implementação de determinadas condições usuais a esse tipo de transação, incluindo a aprovação do Banco Central (BC) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).