Na Prosegur, os candidatos são avaliados pela simpática Rose, a chatbot do grupo

O que torna uma empresa inovadora? A resposta direta pode estar relacionada com tecnologia, com a área de TI, mas a realidade é que qualquer setor de uma companhia pode ser inovador. E quando a área é a de Recursos Humanos, isso significa dizer que colaboradores e clientes podem experimentar iniciativas que fazem real diferença em seus negócios e vida.

“A inovação está principalmente em como eu posso transformar os subsistemas de RH tornando-os parte das diretrizes estratégicas da companhia”, afirma Marcelo Rucker, diretor de RH, do Grupo Prosegur no Brasil. Com sede na Espanha e presente em 31 países, o grupo é considerado o maior entre as empresas de segurança privada do Brasil.

Como atrair e reter talentos

Um exemplo é o projeto de atração e captação de talentos da empresa. Com atuação em todos os estados do Brasil, o grupo desenvolveu internamente uma ferramenta que identifica em que cidade do país está cada um dos candidatos inscritos nos bancos de talentos.

Além disso, é possível calcular o tempo médio para contratação de posições, separadas por cargo, em cada uma dessas localidades e cruzar com o turnover das operações.

“Essas informações nos levam não só a análises internas de seleção (como onde preciso fortalecer minha captação com ações específicas por cidade), mas também se torna uma ferramenta para embasar uma negociação comercial”, diz Rucker.

De que forma? Se nesse painel o time comercial identificar um alto turnover e uma baixa atratividade de candidatos, pode-se ter ali um dificultador para implantação de um cliente. Pode indicar ainda que é necessário agregar benefícios e atrativos diferenciados para as vagas que serão abertas, já contemplando isso em uma etapa inicial de negociação com o cliente.

Então, todo tipo de informação gerada pela área de pessoas dentro da companhia precisa agregar valor e diferenciar o negócio frente ao mercado. “Isso é inovação e foco direto em nossos clientes, externos e internos”, avalia o executivo.

Bem-estar do colaborador – Pro360



Além do uso de dados para atração e retenção de talentos, o grupo também aposta em programas de treinamento e de integração como o Pro360, que visa facilitar uma vida mais saudável para o colaborador.

Programa Pro360: foco no bem-estar do colaborador (prosegur/Divulgação)

O programa oferece desde torneios, aconselhamento nutricional e concurso de receitas a informações sobre segurança rodoviária e ações de diversidade.

Entre essas iniciativas está o Empowered Women, um projeto de capacitação de gerentes e diretoras mulheres, criado à liderança feminina de todo o grupo e também no Brasil e em Portugal. Foram convidadas 42 líderes, com sessões mensais de trocas e aprendizados mútuos.

Treinando líderes



No Grupo Prosegur no Brasil há pelo menos três programas voltados para as lideranças. Um deles – o Manager Prosegur – vai começar ainda no primeiro semestre e terá uma programação especial abordando temas relacionados à gestão de pessoas.

Com o time da Prosegur Cash, que é o braço de transporte de valores, foi feito neste ano um mapeamento de 100% do time de líderes para nortear os próximos passos de desenvolvimento. Já a equipe Segurpro, de segurança patrimonial, participou da Academia de Líderes Operacionais, que apoiou no crescimento rentável da vigilância tradicional em parceria com time comercial.

Marcelo Rucker, diretor de Recursos Humanos do Grupo Prosegur (prosegur/Divulgação)

Processo seletivo com uso de IA



Está em teste no grupo ainda o uso de inteligência artificial para avaliar as videoentrevistas nos processos seletivos. É um passo além de como funciona a atual assistente virtual de RH da empresa, chamada de Rose. Mesmo sem IA, hoje ela gera velocidade e dinamismo no fechamento de vagas, que passaram de 1,4 mil por mês, em 2023, para 1,8 mil neste ano.

“A inovação é o direcionador de mindset do time de RH que busca incessantemente tendências e parcerias para oferecer o que temos de melhor para candidatos e colaboradores”, afirma Rucker. “Em breve, nossos recrutadores já poderão contar com essa inovação para ganharmos ainda mais assertividade e velocidade nos processos seletivos.”