Imposto de Renda 2024: quem ainda não declarou pode receber restituição maior

Estamos na última semana para a entrega da declaração do Imposto de Renda. E como todos os anos, sempre tem aquele grupo que deixa para acertar as contas com o Leão na última hora.

Na última sexta-feira (24) dos 43 milhões de contribuintes esperados, 30% ainda não haviam prestado contas ao Fisco, de acordo com a Receita Federal.

Esse comportamento não é nenhuma novidade e o que mais se vê por aí são matérias criticando a postura de quem deixa para entregar a declaração no “apagar das luzes”.

Mas e se eu te dissesse que existe uma vantagem para quem declara no fim do prazo, e mais, que, além desta, há outros mecanismos que podem “turbinar” a sua restituição?

Ser o ‘último da fila’ pode valer a pena

O primeiro lote de restituições de 2024 será pago na próxima sexta-feira (31), data que também marca o fim do prazo para as entregas das declarações.

Assim, para definir quem são as pessoas que vão receber no primeiro lote, a Receita estabelece algumas prioridades. São elas:

Idosos acima de 80 anos; Idosos entre 60 e 79 anos e contribuintes com deficiência física ou mental ou portadores de moléstia grave; Pessoas cuja maior fonte de renda é o magistério; Contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida e/ou restituição via PIX; e Demais contribuintes.

Em geral, o principal incentivo para entregar a declaração logo no início do prazo é ser um dos primeiros na ‘fila da restituição’.

Contudo, o que muitas pessoas não sabem é que ser um dos últimos a receber a restituição tem suas vantagens.

Acontece que as restituições pagas a partir do 2º lote são corrigidas pela Selic. Atualmente, a taxa básica de juros está em 10,50% ao ano, um patamar menor do que em 2023, mas, ainda assim, na casa dos dois dígitos.

E em 2024 tem uma novidade: a Receita Federal informou que, além da correção pela Selic, todos os lotes receberão um acréscimo de 1%, referente ao mês de pagamento. Veja só na imagem abaixo:

Fonte: Seu Dinheiro

Para você ter uma ideia, em 2023, quem esperou e recebeu no 5º lote teve uma correção de 4,28% na restituição.

Assim, se usássemos como base a rentabilidade de abril (0,89%), estaríamos falando de uma correção de aproximadamente 1,89% para as restituições do segundo lote.

E, levando em conta que a cada lote o valor é corrigido, quanto mais tarde o contribuinte receber, mais a restituição vai render. Vale lembrar que são raras as oportunidades de um retorno de 100% do CDI, sem cobrança de IR e com a garantia do governo.

Você ainda tem outras formas de ‘turbinar’ a sua restituição…

Para falar a verdade, os ganhos com a correção da restituição pela Selic podem ser “mixaria” diante do quanto você pode receber usando a estratégia que vou te explicar agora.

Se você já faz a declaração há algum tempo, deve saber que quanto mais gastos dedutíveis tiver, maiores são as chances de receber uma restituição “gorda”.

O problema é que nem sempre o contribuinte tem despesas com dependentes, educação, saúde etc.

Entretanto, quem investe em Previdência Privada, no plano PGBL, pode deduzir até 12% da renda tributável.

Os analistas da Empiricus fizeram uma simulação para comparar o quanto a restituição poderia aumentar usando o benefício desse investimento.

Para isso, eles usaram um indivíduo que ganha R$ 100 mil por ano e que poderia deduzir até R$ 12 mil do Imposto de Renda, investindo em Previdência Privada.

Veja só:

Perceba que, investindo em previdência privada, o contribuinte da simulação recebeu R$ 1.174,05 a mais na sua restituição.

É claro que os valores podem mudar de acordo com a realidade de cada investidor. Pois no Imposto de Renda tudo vai depender do quanto você ganha, se tem outras despesas tributáveis e o montante investido em previdência privada.

No Guia da Previdência Privada, você encontra uma planilha para lhe ajudar a realizar essa simulação e descobrir se essa estratégia é realmente vantajosa para você.

Entretanto, o fato é que tanto o indivíduo do exemplo acima como você poderiam ter recebido uma restituição bem mais “gorda” neste ano, se tivessem investido em previdência privada em 2024.

Mas a boa notícia é que é possível aumentar o pix da Receita que será recebido em 2025.

E este é apenas um dos benefícios de contratar um plano de previdência privada. Você ainda pode se planejar para se aposentar mais cedo e com uma renda melhor que só o benefício do INSS.

