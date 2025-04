Sete Magníficas e mercados dos EUA perdem US$ 7,3 trilhões com Trump

Desde a posse do presidente Donald Trump, no dia 20 de janeiro de 2025, o mercado acionário dos Estados Unidos perdeu US$ 7,3 trilhões, conforme o estudo da consultoria Elos Ayta.

As sete maiores companhias de tecnologia — Apple (AAPL), Microsoft (MSFT34), Alphabet (GOGL34), Amazon (AMZO34), Meta (META), Nvidia (NVDC34) e Tesla (TSLA34) — perderam, juntas, US$ 3,4 trilhões em valor de mercado no período.

A empresa que mais sentiu impacto foi a Nvidia, seu valor de mercado caiu para US$ 889 bilhões no período. Além das Sete Magníficas, as empresas listadas no mercado americano sofreram uma retração de US$ 3,8 trilhões.

Só no pregão de quinta-feira, 3, o mercado dos Estados Unidos teve perdas de US$ 2,91 trilhões. As Sete Magníficas recuaram US$ 1,03 trilhão, enquanto as demais empresas reduziram em US$ 1,88 trilhão. Essa queda diária equivale a 3,8 vezes o valor de mercado total da B3, a bolsa brasileira.

Essa desvalorização do mercado ocorre em um ambiente de incerteza, com investidores reavaliando riscos diante das novas políticas econômicas do governo Trump e da dinâmica dos juros nos Estados Unidos.

A volatilidade crescente reforça a cautela entre os participantes do mercado, que monitoram de perto os desdobramentos políticos e macroeconômicos nos próximos meses.