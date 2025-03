Quanto rende R$ 150 por mês investido no Tesouro Selic com a Selic a 14,25%?

Investir regularmente no Tesouro Selic pode ser uma forma eficaz de aumentar o patrimônio de maneira segura, especialmente em cenários com juros elevados, como a atual taxa Selic de 14,25% ao ano. Essa aplicação em renda fixa tem atraído investidores que buscam segurança e rentabilidade sem precisar assumir grandes riscos. Mas quanto você pode acumular ao investir R$ 150 por mês nesse título, considerando a Selic atual? Vamos entender como esse investimento funciona e qual será o retorno esperado.

O Tesouro Selic é um título pós-fixado, ou seja, seu rendimento está diretamente atrelado à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Esse título é uma das opções mais conservadoras de investimento, já que é garantido pelo Tesouro Nacional e oferece liquidez diária, permitindo que o investidor resgate o valor a qualquer momento.

Como funciona o Tesouro Selic?

O Tesouro Selic funciona como um empréstimo que o investidor faz ao governo. O governo, por sua vez, paga uma rentabilidade vinculada à taxa Selic, que está atualmente em 14,25% ao ano. Essa taxa pode variar conforme a política monetária do Banco Central, mas, enquanto permanecer estável, o investidor terá um rendimento previsível.

No Tesouro Selic, os juros são compostos, o que significa que os rendimentos gerados sobre o valor investido são reinvestidos, ampliando o saldo ao longo do tempo. O investimento pode ser feito de forma contínua, com aportes mensais, o que potencializa os ganhos devido à frequência dos juros compostos.

Quanto rende R$ 150 por mês investido no Tesouro Selic?

Ao investir R$ 150 por mês no Tesouro Selic com a Selic a 14,25%, considerando a capitalização mensal e o imposto de renda (que segue a tabela regressiva, de 15% para investimentos acima de dois anos), os rendimentos podem ser estimados para diferentes horizontes de tempo. Veja as simulações abaixo, levando em conta que a Selic se manterá constante ao longo do período:

Em 1 ano: o investimento total seria de R$ 1.800 (R$ 150 por mês), com um retorno aproximado de R$ 203, somando um total de cerca de R$ 2.003.

o investimento total seria de R$ 1.800 (R$ 150 por mês), com um retorno aproximado de R$ 203, somando um total de cerca de R$ 2.003. Em 5 anos: ao investir R$ 150 mensalmente, o saldo acumulado seria de aproximadamente R$ 10.818, com um rendimento de cerca de R$ 3.860.

ao investir R$ 150 mensalmente, o saldo acumulado seria de aproximadamente R$ 10.818, com um rendimento de cerca de R$ 3.860. Em 10 anos: o montante final seria de cerca de R$ 24.470, considerando o valor investido de R$ 18.000 (R$ 150 por mês) e o rendimento aproximado de R$ 6.470.

Esses valores são uma estimativa e podem variar dependendo das flutuações da taxa Selic, mas a metodologia de juros compostos garante que os rendimentos aumentem de forma mais expressiva quanto maior for o prazo de investimento.

Como aumentar o rendimento no Tesouro Selic?

Embora o Tesouro Selic seja um investimento de baixo risco, o seu rendimento pode ser otimizado de algumas maneiras:

Aumentar o valor dos aportes mensais: quanto maior o valor investido a cada mês, maior será o montante final. Investir um valor maior mensalmente potencializa os ganhos, principalmente no longo prazo.

quanto maior o valor investido a cada mês, maior será o montante final. Investir um valor maior mensalmente potencializa os ganhos, principalmente no longo prazo. Manter o investimento por mais tempo: como os juros compostos atuam com mais eficiência quanto maior o prazo de aplicação, manter o investimento por vários anos pode gerar um rendimento significativo.

Embora o retorno não seja tão alto quanto o de investimentos mais arriscados, o Tesouro Selic oferece a estabilidade necessária para quem busca uma opção de baixo risco e com liquidez diária. Por isso, é uma excelente opção para investidores iniciantes ou para quem busca um investimento de longo prazo, sem abrir mão da segurança.