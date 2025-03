Quanto rende uma reserva de emergência de R$ 15.000 no Tesouro Selic em 1 ano?

O Tesouro Selic, um dos títulos mais populares do Tesouro Direto, é uma das opções mais procuradas por investidores conservadores e para a formação de reservas de emergência. Com a taxa Selic em 14,25%, a rentabilidade dos títulos do Tesouro Selic se torna ainda mais atraente, garantindo um retorno superior à inflação e com a segurança oferecida pelo governo federal.

Mas, afinal, quanto rende uma aplicação de R$ 15.000 no Tesouro Selic ao longo de 1 ano? A resposta depende de alguns fatores, mas podemos fazer uma simulação baseada na rentabilidade oferecida pela atual taxa de juros.

O que é o Tesouro Selic?

O Tesouro Selic é um título público emitido pelo Governo Federal, destinado a investidores que buscam segurança e liquidez. Ele tem a particularidade de acompanhar a taxa básica de juros, a Selic, que, atualmente, está fixada em 14,25% ao ano. Esse título é considerado de baixo risco, pois o investidor está emprestando dinheiro para o governo, um dos emissores mais seguros do mercado.

Além disso, o Tesouro Selic tem alta liquidez, ou seja, pode ser resgatado a qualquer momento, tornando-o ideal para a constituição de uma reserva de emergência. Ao investir nesse ativo, o investidor tem um rendimento que varia conforme a taxa Selic. Como o título está atrelado a essa taxa, o retorno é ajustado periodicamente, refletindo as mudanças nos juros definidos pelo Banco Central.

Quanto rende R$ 15.000 investidos no Tesouro Selic por 1 ano?

Considerando uma rentabilidade bruta de 14,25% ao ano e que o investimento será mantido por 12 meses, o rendimento anual de R$ 15.000 seria de cerca de R$ 2.137,50. Portanto, ao final de 1 ano, o valor final da aplicação seria de aproximadamente R$ 17.137,50.

Esse rendimento, no entanto, ainda precisa ser descontado de impostos, como o Imposto de Renda (IR), que incide sobre os rendimentos dos títulos públicos. Para investimentos de até 180 dias, a alíquota de IR é de 22,5%, e, à medida que o tempo de aplicação aumenta, a alíquota diminui.

Para um ano de aplicação, a alíquota de IR será de 15%. Portanto, após o desconto do IR, o rendimento líquido seria de aproximadamente R$ 1.819,38, resultando em um total de cerca de R$ 16.819,38 ao final de 12 meses.

Vale a pena investir no Tesouro Selic como reserva de emergência?

Investir R$ 15.000 no Tesouro Selic com a taxa Selic atual de 14,25% ao ano oferece um retorno significativo e seguro, com uma rentabilidade bruta de R$ 2.137,50 em 12 meses. Apesar da incidência de Imposto de Renda, o rendimento líquido ainda proporciona um bom retorno, permitindo que o investidor tenha um rendimento acima da inflação com alta liquidez. Esse tipo de investimento é ideal para quem busca segurança para a reserva de emergência, combinando baixo risco e uma rentabilidade mais atrativa do que a poupança tradicional.