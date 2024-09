Ibovespa recua puxado por ações da Vale após minério de ferro tocar mínima em um ano

O Ibovespa abriu a semana em queda, com as ações da Vale (VALE3) exercendo pressão negativa nesta segunda-feira, 23. A mineradora, que tem um dos maiores pesos do índice, recua cerca de 1% após o minério de ferro fechar em baixa na China, a US$ 81,55, o menor patamar em um ano. O pano de fundo para a desvalorização do metal continua sendo a menor demanda chinesa.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,45% aos 130.551 pontos

O que impede uma queda maior da bolsa são as ações da Petrobras, que registram leve alta, acompanhando o movimento de valorização do petróleo no exterior.

Além do mercado de commodities, os investidores também monitoram os dados do Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. Esses dados são uma referência para o nível de atividade econômica em setembro. A expectativa é que os PMIs Composto e de Serviços mostrem uma ligeira expansão no mês, enquanto o PMI Industrial deve apresentar uma leve queda. Os dados serão divulgados às 11h.

Ainda durante a madrugada, foram divulgados os PMIs da Europa, que vieram abaixo do esperado. O destaque negativo foi o PMI industrial da Alemanha, que ficou em 40,3 pontos, bem abaixo dos 50 pontos, que indicam a divisão entre expansão e contração.

Os investidores repercutem ainda pela manhã desta segunda-feira, 23, o contingenciamento de despesas do governo. Na sexta-feira, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 4º bimestre apontou um bloqueio de R$ 2,1 bilhões e a reversão dos R$ 3,8 bilhões contingenciados. Com isso, a contenção total de gastos diminuiu em R$ 1,7 bilhão em relação ao terceiro bimestre, passando de R$ 15 bilhões para R$ 13,3 bilhões, segundo o Ministério do Planejamento.

O anúncio, contrário às expectativas do mercado, gerou uma série de críticas, que esperavam que o governo ampliasse o volume de recursos congelados. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse em Nova York que o mercado ‘nem esperou’ a entrevista que será dada nesta segunda-feira. “Quando nós abrimos os dados nós só temos boas notícias, tanto do lado da receita quanto do lado da despesa”, disse Haddad. A coletiva de imprensa para comentar os dados do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas Primárias do 4º bimestre será às 11h.

Dólar hoje

O dólar sobe 0,59%, cotado a R$ 5,544. Na última sessão, a moeda fechou em alta de 1,78%, cotado a R$ 5,521.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, é o Ibovespa, calculado em tempo real com base na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo possui um peso na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Portanto, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket acontece entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.