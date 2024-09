Na Santos Brasil, um comprador inesperado – e um prêmio de 20%

Terceiro maior operador de contêineres do mundo, a francesa CMA entrou num acordo para comprar a fatia de 48% da gestora Opportunity na Santos Brasil, dona do maior terminal do país, o Tecon Santos, por R$ 6,33 bilhões.

O valor, de R$ 15,30 por ação, embute um prêmio de 20% sobre o fechamento de sexta-feira, 20. A oferta será estendida também aos minoritários, numa operação que pode somar até R$13,2 bilhões e tirar a empresa da Bolsa.

(A Santos Brasil é listada no Novo Mercado, mas como o Opportunity não tinha mais de 50%, o tag along não era necessário – o que mostra o apetite do CMA pela ativo.)

Dona de um ativo premium no principal porto do país, há anos o mercado especula sobre um eventual interesse de grandes operadores de logística e transporte pela Santos Brasil.

Mas a CMA apareceu como uma surpresa, dado que players que já atuam em Santos, como a Maersk e a MSC eram consideradas favoritos. Em tese, outros empresas poderiam fazer uma oferta concorrente à da francesa, mas, no mercado, o movimento é considerado improvável.

SAIBA ANTES: Receba as notícias do INSIGHT no Whatsapp

A operação marca a entrada da CMA – que já era cliente da Santos Brasil -- no país. Fundada em 1978, e com sede em Marselha a companhia faturou US$ 47 bilhões e tem uma frota de 500 navios, que atendem mais de 400 portos em 160 países.

A gigante francesa, que faturou US$ 47 bilhões no ano passado, está pagando um múltiplo de 12 vezes o EBITDA da Santos Brasil, um prêmio em relação à média histórica de 8 a 9 vezes pelo qual a companhia é negociada na Bolsa.

Por um lado, o valor está abaixo de outras transações menores fechadas nos últimos anos, como a aquisição do terminal de Puerto de Barranquilla, na Colômbia, pela I Squared Capital, em 2021, que saiu a 16 vezes o EBITDA.

Por outro, o valor foi bem recebido por gestores ouvidos pelo INSIGHT, especialmente dadas as discussões sobre competição: o governo vem discutindo leiloar uma área grande no porto, o que vinha sendo uma preocupação relevante para a tese.

Acionista de referência da Santos Brasil, o Opportunity entrou na Santos Brasil em 1997 com a tese de expandir a sua infraestrutura portuária.

Desde então, saiu de apenas um terminal em Santos para um portfólio bem mais completo – incluindo ativos em Itaqui (MA), Imbituba (SC) e Vila do Conde (PA) --, responsável por 17% da movimentação de contêineres no Brasil.

Ao longo dos anos, o Opportunity negou ofertas por sua fatia da Santos Brasil. O investimento na companhia foi feito com capital proprietário -- ou seja, não dependia da venda para trazer retorno a cotistas.

Com um valor de mercado de R$ 11 bilhões, a Santos Brasil acumula uma valorização de 43% nos últimos 12 meses.

Além do valor oferecido pela CMA, os acionistas da companhia ainda vão receber um dividendo de pelo menos R$ 0,50 por papel até o fim do ano e uma redução de capital já aprovada de R$ 1,85 por ação em novembro.