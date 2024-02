Ibovespa agora: bolsa opera em queda e Vale (VALE3) sobe 2% com balanço

O Ibovespa desta sexta-feira, 23, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,23%, aos 129.944 pontos. Em dia de agenda vazia de divulgação de indicadores, na sessão de hoje os investidores devem repercutir os balanços corporativos do quarto trimestre de 2023. Na véspera, a Vale (VALE3) reportou queda no lucro e os números devem fazer preço no pregão. Junto a isso, ainda por aqui, o mercado acompanha as falas de membros do Banco Central.

Ibovespa agora

IBOV: +-0,23%, aos 129.944 pontos.

Na noite da última quarta-feira, a Vale reportou um lucro líquido de US$ 2,418 bilhões no último trimestre do ano passado, queda de 35% ante igual período de 2022 e 14 7% a menos na comparação trimestral. No ano, o montante foi de 7,983 bilhões, queda anual de 52,2%. Mesmo com números mais fracos, a mineradora anunciou também que pagará R$ 11,7 bilhões em dividendos. Na abertura do Ibovespa, os papéis VALE3 subiam 1,85% e estavam entre as maiores altas.

Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, explica que o lucro abaixo do esperado aconteceu devido a uma provisão adicional que a empresa fez de US$ 1,2 bilhões, em decorrência de processos que ainda estão em andamento devido ao rompimento da barragem da Samarco. “A provisão em questão faz frente a um potencial acordo global com as autoridades brasileiras. É importante lembrar que, dias atrás, a BHP fez o mesmo movimento, provisionando um valor adicional (US$ 3,2 bi) devido a esses processos em andamento relacionados à Samarco”, diz Fernandes.

Outros balanços que foram divulgados ontem, e devem ser repercutidos nesta sexta, são do Nubank (ROXO34), cujo lucro líquido ajustado cresceu 247% na comparação anual, atingindo US$ 395,8 milhões. Embora os papéis do banco digital tenham caído no pré-market, eles sobem 0,12% no início das negociações de hoje. O Mercado Livre (MELI34) seguiu por caminho semelhante, e reportou um lucro anual de US$ 1,2 bilhão — alta de 156% na comparação com 2022. As ações da companhia também ficaram no negativo no pré-market, mas depois da abertura do mercado passaram a subir 1,17%.

Por fim, os investidores ainda acompanham os pronunciamentos de dois dirigentes do Banco Central brasileiro a respeito tanto da trajetória da taxa de juros por aqui, quanto sobre a meta fiscal. Diogo Guillen, diretor de política econômica, participa na manhã de hoje de uma palestra na capital paulista. Já Gabriel Galípolo, diretor de política monetária, participa de evento durante a noite.

Maiores altas do Ibovespa

Lojas Renner (LREN3): +2,64%

Vale (VALE3): +2,43%

Bradespar (BRAP4): +1,97%

Maiores quedas do Ibovespa

Carrefour (CRFB3): -2,65%

3R Petroleum (RRRP3): -2,22%

Petroreconcavo (RECV3): -1,82%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta sexta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,37%, a R$ 4,971. Na quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,30%, cotado a R$ 4,952.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

