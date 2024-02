Ao infinito e além: Nvidia ultrapassa US$ 2 trilhões em valor de mercado

Depois de ganhar mais de US$ 270 bilhões em valor de mercado em um único dia na última quinta-feira, 22, hoje o valuation da Nvidia ultrapassou a barreira dos US$ 2,03 trilhões. Poucas horas depois do início das negociações na Nasdaq, em Nova York, os papéis da fabricante de chips subiam 4,21%, cotados a US$ 817,41.

A disparada da big tech — que se tornou a quarta companhia mais valiosa do mundo, atrás somente da Microsoft, Apple e Saudi Aramco — aconteceu depois que os resultados do quarto trimestre de 2023, divulgados na quarta-feira, 21, ficaram acima das expectativas dos investidores, que já eram altas. No período, o lucro líquido da companhia disparou 779% na comparação com o ano anterior, totalizando US$ 12,28 bilhões.

Somente ontem, as ações da Nvidia tiveram uma valorização superior a 16%, fato que a fez ganhar US$ 277 bilhões em um único dia e a levou a encerrar as negociações com um valor de mercado de US$ 1,96 trilhão. Até então, a companhia era a quinta mais valiosa do mundo, ultrapassando a Amazon, que na mesma data passou a valer US$ 1,81 trilhão.

Segundo Einar Rivero, CEO da Elos Ayta Consultoria, o valor de mercado contabilizado no último 22 de fevereiro pela Nvidia foi superior ao valution de uma das empresas mais valiosas do Ibovespa, a Petrobras (PETR4) — que atualmente tem um valor de mercado de US$ 114 bilhões. “Isso significa que a Nvidia cresceu o equivalente a 2,42 vezes o valor da Petrobras em apenas um dia, ou praticamente a soma das quatro maiores empresas listadas na B3, que juntas valem US$ 279 bilhões.”

Confira as últimas notícias de Invest: