Ibovespa agora: bolsa opera em queda com aversão ao risco alimentada por Israel-Hamas

O Ibovespa desta sexta-feira, 20, opera em baixa com dados da “prévia do PIB” brasileiro sob o radar. Junto a isso, o pregão do último dia da semana deve ser marcado pela aversão a risco devido aos novos desdobramentos no conflito entre Israel e o Hamas.

Após ser adiado para hoje, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) referente ao mês de agosto foi divulgado às 9h e trouxe resultados abaixo das estimativas. Na comparação com o mês anterior, o indicador caiu 0,77%. Especialistas projetavam uma queda um pouco menor, de 0,3%. Ainda assim, no acumulado do ano, houve avanço de 2,82% — o que representa uma alta de 1,28% frente ao mesmo período de 2022.

Na visão de Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos, pontua que o resultado ruim vem como um reflexo direto de outros indicadores que têm sido apresentados. "Inclusive, do nível de arrecadação das prefeituras e do próprio governo federal. Esses dados começam a conversar um pouco mais com os resultados que temos visto de alguns outros indicadores, como a atividade de varejo e tudo mais."

Ibovespa agora

IBOV: -1,12%, aos 112.723 pontos.

Fora do Brasil, as atenções do mercado seguem voltadas aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Na noite de ontem, caças israelenses fizeram uma ofensiva na Faixa de Gaza. As Forças de Defesa de Israel (FDI) informaram que os alvos dos ataques foram mais de 100 alvos do Hamas. Por outro lado, informações vindas do lado palestino destacam que civis também foram atingidos. Khan Younis, perto da fronteira com o Egito e onde há brasileiros esperando por resgate, foi uma das cidades bombardeadas e há relatos apontando que refugiados, incluindo crianças, foram vitimadas.

A ajuda humanitária em Gaza, que deveria começar hoje, foi adiada para amanhã pela ONU. E as tensões ficaram mais latentes quando autoridades americanas informaram ter interceptado mísseis que vinham do Iêmen em direção a Israel. Esse fato alimentou o temor de que outros países entrem no conflito, sobretudo o Irã, já que a região é a principal produtora de petróleo do mundo. Não por acaso, os Estados Unidos ontem anunciaram que parte das sanções contra Venezuela foram suspensas.

Em meio às incertezas, a cotação do petróleo segue em alta, com a barreira dos US$ 90 já sendo ultrapassadas. O barril do Brent sobe 0,91%, a US$ 93,25. Já o WTI opera com alta de 0,94%, a US$ 89,22 o barril. E por falar na commodity, os investidores deverão repercutir no Ibovespa hoje a redução no preço do litro da gasolina vendida a distribuidoras pela Petrobras, anunciado ontem à noite. Na abertura do pregão, as ações ordinárias e preferenciais operavam com altas de 0,46% e 0,16%, respectivamente.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em queda. Nesta sexta, a moeda americana cai 0,06%, a R$ 5,050. Na última quinta, o dólar fechou em queda de 0,03%, cotado a R$ 5,053.

Maiores altas do Ibovespa

Casas Bahia ( BHIA3 ): +4,00%

Cogna ( COGN3 ): +1,39%

Eletrobras(ELET3): +1,35%

Maiores quedas do Ibovespa

Pão de Açúcar ( PCAR3 ) : -3,75%

Cielo ( CIEL3 ) : -2,93%

Bradespar (BRAP4) : -2,56%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.