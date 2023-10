Ambipar (AMBP3): follow-on bilionário deve marcar nova fase da companhia, diz CFO

A Ambipar anunciou nesta sexta-feira, 20, que fará uma oferta subsequente (follow-on, em inglês) de até 60,12 milhões de ações. A operação poderá movimentar R$ 1,1 bilhão, considerando a cotação do último fechamento, de R$ 18,63. Todo o valor será destinado ao caixa da companhia, excluídas as taxas envolvidas na operação. O preço final, assim como o número de ações a serem emitidas, dependerão da demanda de investidores

Metade do oferta tem garantia firme Tércio Borlenghi Jr, fundador da companhia que recentemente voltou ao cargo de CEO da Ambipar. Borlenghi Jr é também o controlador, com 61% da empresa.

"A garantia firme de nosso CEO dá um recado muito forte para o mercado", disse Thiago Silva, CFO da Ambipar, em entrevista à Exame Invest.

Nova fase da companhia

Todo o dinheiro arrecadado com a oferta será utilizado na redução do nível de alavancagem. A Ambipar encerrou o segundo trimestre com uma dívida líquida de R$ 4.3 bilhões, equivalente a 2,9 vezes o Ebitda anualizado do período.

O follow-on mostra um novo momento da empresa, reforçou o CFO. "Fizemos diversas aquisições que trouxeram um ecossistema muito interessante. Agora, queremos reduzir a dívida."

A empresa considera saudável o atual nível de endividamento. Mas os custos financeiros, diante das altas taxas de juros, incentivou a operação. No segundo trimestre, a empresa teve um resultado financeiro negativo de R$ 182,9 milhões, 202% acima da perda registrada no mesmo período do ano passado.

Por ora, afirmou Thiago Silva, a empresa não deverá fazer novas aquisições. "O foco será o crescimento orgânico." A Ambipar está entre as companhias da bolsa que mais fizeram aquisições recentemente. Em apenas dois anos após o IPO, realizado em 2020, a Ambipar chegou a adquirir mais de 40 empresas.

A oferta dará preferência aos acionistas da Ambipar que solicitarem subscrição mediante o preenchimento de pedido de subscrição prioritária. O pedido poderá ser feito junto a um agente de custódia entre 23 de outubro e 27 de outubro. O preço por ação será fixado no próximo dia 31.