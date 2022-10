Ibovespa hoje: bolsa sobe com Petrobras embalada por alta do petróleo

O Ibovespa avança nesta quinta-feira, 20, puxada pela valorização das ações da Petrobras, que seguem a alta do petróleo no mercado internacional. O tom é ligeiramente positivo no exterior, com investidores digerindo os últimos balanços do terceiro trimestre e a queda da primeira-ministra britânica Liz Truss.

Truss renunciou nesta manhã, menos de dois meses após assumir o cargo. Seu governo, marcado pela tentativa de implementar políticas expansionistas para sustentar o crescimento do Reino Unido, teve grande desaprovação do mercado, chegando a levar a libra à mínima histórica contra o dólar.

Após a queda de Liz Truss, a moeda britânica ganhou nova tração de alta, mas o efeito foi limitado na bolsa de Londres. "O mercado não está reagindo tão positivamente, porque o problema do Reino Unido vai além da primeira-ministra. Ainda deve haver algum populismo fical e energético, porque o preço da energia elétrica subiu muito para o britânico" , disse Victor Candido, economista chefe da RPS Capital.

Nos Estados Unidos, os principais índices de Wall Street avançam, mas temores de inflação seguem presentes, com investidores precificando altas de juros ainda mais agressivas no país. O rendimento dos títulos do Tesouro americano sobem mais de 1% nesta manhã, renovando as máximas em mais de uma década.

O que sustenta as altas no mercado acionário é a agenda de resultados, que vem apresentando números acima das expectativas. A surpresa positiva do dia veio do balanço da gigante de comunicação AT&T, que avança mais de 7%. A Tesla, por outro lado, desaba 8%, após sua receita ter saído abaixo do esperado e a empresa ter alertado sobre gargalos logísticos na entrega de novos veículos.