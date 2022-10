Americanas (AMER3): ação desaba mais de 12% em meio a pessimismo para resultado do 3º trimestre

As ações da Americanas (AMER3) lideram as perdas do Ibovespa nesta quinta-feira, 20, com desvalorização superior a 12%. A forte queda dos papeis ocorre pelo segundo pregão consecutivo, com a depreciação acumulada chegando a 19% em dois dias. Desde a semana passada, a Americanas já caiu cerca de 32%.

O movimento, segundo fontes ouvidas pela Exame Invest, é motivado por rumores de mercado de que a empresa irá apresentar um balanço fraco para o terceiro trimestre.

As recentes quedas das Americanas têm destoado do restante do mercado e do próprio setor de varejo. O Ibovespa está em seu quarto pregão consecutivo de alta, enquanto os principais pares da Americanas, Via e Magazine Luiza, acumulam respectivas quedas próximas de 8% e 11% em dois dias.

Além dos rumores que circulam no mercado, relatórios recentes ensejaram maior cautela para o resultado da Americanas.

A previsão de analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) é de que as vendas online das Americanas tenham tido queda de 12% na comparação anual. Analistas da XP também projetam queda para as vendas físicas e rentabilidade pressionada pelas despesas financeiras.