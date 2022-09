Ibovespa hoje: bolsa opera estável e contrasta com queda firme em NY antes de Super Quarta

O Ibovespa opera próximo da estabilidade na manhã desta terça-feira, 20, com investidores à espera das deciões de juros no Brasil e Estados Unidos previstas para amanhã, 21. Apesar do maior pessimismo internacional, com bolsas em queda no exterior, o mercado brasileiro segue de lado, apoiado por ações de grandes bancos.

Ibovespa: - 0,11%, 111.774 pontos

- 0,11%, 111.774 pontos S&P 500 (EUA): - 1,07%

Nasdaq (EUA): - 0,94%

A grande expectativa do mercado é de que Fed eleve confirme a terceira alta consecutiva de 0,75 ponto percentual, levando o juro americano para o intervalo entre 3% e 3,25%. Mas a possibilidade de um ajuste ainda mais duro, de 1 p.p., não é descartada.

No Brasil, as esperanças é de que a decisão de amanhã o Banco Central marque o fim do ciclo de alta juros, com a manutenção da Selic em 13,75%, após sucessivas altas desde março do ano passado.

"Os mercado estão bem misto hoje, com toda a expectativa voltada para a Super Quarta. Esse deve ser o principal assunto deste pregão e do de amanhã", afirmou Milena Araujo, especialista em renda variável da Nexgen.

A manutenção dos juros altos e até a possibilidade de um alta adicional, com a Selic indo a 14%, tendem a ser positivas para os bancos. O setor lidera os ganhos do Ibovespa, Itaú e Bradesco chegando a saltar mais de 2%. Santander e Banco do Brasil também são negociados no campo positivo.